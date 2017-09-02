樂陞獨董李永萍脫產 被假扣押

2017-09-02

〔記者黃捷、溫于德／台北報導〕投資人保護中心（簡稱投保中心）針對樂陞案提民事求償，獨董之一、北市前副市長李永萍因有脫產跡象，遭高等法院裁准假扣押資產。士林地院今年五月收到投保中心聲請強制執行，目前已扣押李永萍名下位於台北市內湖石潭段的一戶不動產，並囑託其他法院持續執行扣押李的其餘財產。至於樂陞前董事長許金龍是否也遭假扣押，台北地院表示不便說明。

投保中心認為，樂陞獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘未盡把關責任，另向北檢告發，同時向台北地院主張因三人、樂陞董監事及會計師等十人疏失，導致樂陞二○一四年間以異常高價併購兩間公司，造成卅五億損失，聲請對每人假扣押一千萬至五千萬元不等的資產，三月十七日遭台北地院駁回。

李永萍房產抵押金額 異常增加

投保中心不服抗告，高院審理發現，李永萍名下內湖房產抵押金額，原設定第一順位二六四萬元，弊案爆發後，異常增加第二順位二六○七萬元，疑為脫產刻意增加財產負擔，四月廿七日裁定五千萬範圍內假扣押，並依「投資人保護法」准許免供擔保。

投保中心持高院裁定書，向士林地院聲請強制執行，士院五月十九日完成分案，發函通知地政機關，並於七月廿八日完成扣押程序；投保中心後又追加聲請扣押其他財產，但因標的物位於台北與高雄兩地，士院囑託台北、橋頭地院進行，尚未收到回覆。

據了解，其中一項標的為李永萍在東方設計學院的債權，由橋頭地院負責，因校方否認有此債權，已聲明異議；橋頭地院遂發文通知投保中心，須先提起確認債權訴訟，判決確定後才能執行，但投保中心尚未起訴該案。

至於其餘九人假扣押聲請仍被高院駁回，投保中心六月間已向最高法院提再抗告，最高法院最快下週一分案；此外，投保中心也替一萬九六二○名受害投資人提起民事求償，共求償卅九億五九二九萬餘元，台北地院收案後，於上月二十四日分案完成，由「正」股法官詹慶鴻負責審理。