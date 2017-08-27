鄭兆村驚天擲 亞洲新傳奇

2017-08-27

〔記者林岳甫／台北報導〕「我要成為亞洲傳奇！」挾著遠大抱負的台灣標槍名將鄭兆村，昨在世大運男子標槍決賽，最後一擲成功丟出91公尺36，不僅刷新全國紀錄、世大運大會紀錄，逆轉戰局把金牌留在台灣，更打破原89公尺15亞洲紀錄，且勝過德國好手羅哈勒在里約奧運的90公尺30金牌及北京奧運托希爾德森90公尺57金牌成績。

突破自己 爽度爆表

鄭兆村首擲83公尺91，但身材條件優異的肌肉男德國好手霍夫曼，第三擲丟出85公尺59佳績，而我國另一名好手黃士峰，第四擲創下個人生涯新高86公尺64暫居第一，沒想到霍夫曼隨即逼出88公尺33再凌駕黃士峰，眼見霍夫曼得意慶祝，鄭兆村最後奮力擲出91公尺36，讓所有地主觀眾為之瘋狂，即使霍夫曼又奮力丟出91公尺07，也只能抱撼奪銀，黃士峰則收下銅牌。

鄭兆村在最後一次將標槍丟出後，並不清楚到底丟了多遠，但他聽到滿場觀眾幾乎都在狂吼並為他喝采，才知道自己締造奇蹟，他表示，雖然滿場觀眾反應熱烈，但他並沒有很感動，因為他有一種終於突破自己，是種爽度爆表的感覺，直呼「爽度多過感動」。

鄭兆村在世大運前夕，即告訴瑞典教練安德森與台灣教練薛聖融，他想突破90公尺成為亞洲傳奇，他說：「這個夢寐以求的目標，終於讓我在這一晚達成了。」鄭兆村的阿嬤在6月過世，一度讓他心情盪到谷底，他坦言，不喜歡讓人覺得他是化悲傷為力量，更相信自己在這裡所丟的佳績，阿嬤在另個世界絕對會看到。

23歲鄭兆村8月初到倫敦參加世界田徑錦標賽，在資格賽僅丟出77公尺87提前出局，但此次寶貴參賽經驗，讓他獲益良多，他表示，過去總是只會注意各國好手的場上動作，但世田賽改注意其他好手的熱身方式、飲食調整等，無形間成為這次打破亞洲紀錄的一大助力。

黃士峰「銅」樂 難忘的一夜

與鄭兆村亦敵亦友的黃士峰，昨也創下個人生涯新高收下銅牌，他說：「這是個很難忘的一夜，要謝謝楊俊瀚100公尺金牌與鄭兆村的金牌，讓世界知道台灣也是可以在世界級大賽拿到田徑獎牌。」鄭兆村可獲加碼後獎金220萬，黃士峰可獲60萬。