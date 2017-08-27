新聞幕後》以學生為本位 新課綱強調語文溝通能力

2017-08-27

記者林曉雲／新聞幕後

十二年國教課審會首次有學生委員，國文領綱普通高中分組罕見地提出具體的調整建議案，對比過去課綱研訂多是「學科、教師本位」，可看出新課綱似更強調以「大多數的學生」溝通能力為主體，無論此次國語文領綱是否能通過課審大會、進一步調降文言文比例，但已凸顯課綱研訂有必要再思考，如何更逐步達到真正「以學生為本位」。

課綱訂定有行之多年的程序，研修小組提出草案，再送課審會分組審查，最後送課審大會決定。過去課審會通常是將修改意見交給研修小組去修正，但此次普高分組會罕見地直接提建議案，主因研修小組堅持「文言文選文一篇都不能少」，無法溝通下，普高分組會因而直接提案，期搶救學生免於再淹沒於文言文苦海。

過去馬政府組太上皇小組、跳過程序「黑箱」改課綱；此次課審會首次有學生委員，分組會經表決、提案調降文言文，已是要避黑箱。

回歸到教育。語文能力是一切學科的基礎，但「華語文能力不等於文言文能力」，十二年國教既是公民基本教育，國文領綱注重應是「基本語文素養」，亦即做為現代公民在溝通、思考、理解的能力，日常生活中，誰在用文言文理解和溝通事情？

其實每次課綱調整，只要感受到要被減課或減修，學科老師一定都會群起反彈；也因此，課審會分組委員需有各領域教師和學生、家長及學者，降低教師「本位主義」比重，會更看到學生的需要。

此次又有教師學者擁護文言文絕不可降，好像學生語文能力從此完蛋；但其實新課綱另有八學分選修，其中更有四學分必選，想教文言文的老師仍可盡情揮灑。但真正的挑戰是，能否憑教學實力找回早被高比例文言文磨去興趣、更被「網路文學」吸引的年輕學子。

過去文言文比例高達七成五，是否讓學生更熱愛學習？或是只塞給學生一堆未必學得會、更未必用得到的內容？十二年國教強調以學生為主體，國文領綱或許正是最好的檢視例子。