焦點評論》沒有決心 再多警力也沒用

2017-08-21

記者姚岳宏／特稿

世大運開幕式發生反年改團體脫序陳抗事件，導致選手無法進場的國際大笑話，雖然台北市警局長邱豐光堅稱「未被突破封鎖線」，但選手進不了場是事實，再多解釋，只是凸顯警方卸責；對比當年中國海協會會長陳雲林來台，警方連國旗、甚至連抗議聲音都沒讓陳看到或聽到，現在的台北市警方似乎沒有當年「排除萬難、捨我其誰」的決心。

阻撓選手進場狀況發生時，台北市警局長邱豐光完全狀況外，除一再跳針說「沒被突破封鎖線」，當晚接受電視媒體訪問時，還指「沒有（投擲煙霧彈）這回事」，導致反年改團體昨如獲至寶，截取此段訪問畫面在LINE上瘋傳，反指是蔡政府栽贓抹黑，讓人無法想像邱是負責世大運維安重任的現場指揮官。

警方號稱動員五千六百名警力，在主場館內外負責維安，卻未靈活調度人力，眼睜睜看著反年改團體，從下午兩點開始聚集，到晚間六時許演變成脫序陳抗，長達四個小時期間，擔任分區指揮官的萬華分局長陳文智毫無應變作為，連最基本的將一般觀眾及陳抗人士區隔開來都沒做，導致反年改團體趁隙搗亂。

為何如此？原來台北市警方主要態度是「小英總統進場時，千萬不要被滋擾」，卻忽略了各國選手更是重要的警衛對象，當小英進場後，警力開始鬆懈，甚至「減員部署」，導致衝突時警力僅五百人，卻須面對超過三百名反年改群眾，當然應變不及。

當年陳雲林來台，警方受命「貴賓絕不可被滋擾」，官警皆被告知，「哪個分區被突破，分區指揮官（指分局長）就下台！」分局長們莫不戰戰兢兢強力排除周邊陳抗，連僅拿國旗不出聲的人都被架離現場。

反觀今年四月，反年改團體包圍立院攻擊人身事件，連參加前瞻公聽會的桃園市長鄭文燦都被打到肋骨裂開，六月底總統車隊又在北投遭同批人攔車拍打，事後分局長還不用下台負責，世大運開幕會發生這起國際笑話也不讓人意外了。