不理各界撻伐 反年改還要鬧世大運閉幕式

2017-08-21

〔記者王冠仁、鄭景議、項程鎮、陳鈺馥、張聰秋／綜合報導〕反年改團體阻撓世大運開幕，造成各國選手無法入場，引發各界撻伐，警方正全力偵辦當天滋事者之際，警政單位又掌握情資，八月卅日閉幕式當天，反年改團體又將鬧場，欲向出席閉幕典禮的總統府年改會召集人、副總統陳建仁抗議；世大運「中央安全指揮中心」不敢掉以輕心，閉幕式將一級戒備，全力排除違法脫序行為。

警政單位掌握情資 反年改30日再示威

據了解，反年改團體是透過退休高層警界人士，得知陳建仁會出席閉幕典禮，正私下串聯再一次發動示威。全國公務人員協會理事長李來希日前受訪揚言，「抗議將沒完沒了，還會有閉幕式。」

有鑑於陳建仁對反年改團體具「指標性意義」，世大運「中央安全指揮中心」指揮官、內政部長葉俊榮表示，閉幕典禮絕對嚴加戒備，從林口選手村至各賽事場館，全面加強維安作為，他也在指揮中心下達指示，一旦出現非法情事，必須加以強制排除，不能讓其進入管制區。

顏才仁涉嫌毆警被逮 另有15人將傳喚到案

另外，針對前晚反年改團體阻撓世大運開幕，還涉嫌將萬華警分局漢中所巡佐劉金銓打成「熊貓眼」，警方昨先拘提涉嫌毆警的「南臺灣抗暴聯盟」發言人顏才仁到案，再根據蒐證資料認定，包含顏在內共有十六人違法，除將一一傳喚到案究責，也將持續揪出其餘違法者。

巡佐劉金銓籲冷靜 反被毆打成熊貓眼

受傷的劉金銓說，當時他呼籲反年改群眾冷靜，不料被攻擊，導致右眼受傷。萬華警分局長陳文智表示，劉員受傷後，其餘警力將顏制伏，一度考慮將其餘兩百多名反年改群眾驅離；不過反年改群眾群情激憤，警方擔心會有更大治安事件發生，經請示檢察官後，先將顏保護管束至穩定才釋放，昨再持拘票到他高雄住家逮人。

據了解，顏辯稱想向蔡總統的車隊示威未果，跟著人群衝，不小心揮拳打到人，警方訊後將他依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。

至於前天帶隊、搭遊覽車北上的彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固，昨受訪問時一再撇清責任。吳萬固七年前從彰化縣消防局和美分隊長一職退休，目前是和美鎮竹營里長。他強調，當天是到現場幫中華隊加油，同時訴求反年改，並未阻擋選手進場，還說自己是以「證人」的身分接受調查。