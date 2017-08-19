呂軍億自稱「死士」 沉迷中國節目

2017-08-19

〔記者劉慶侯、陳薏云、陳恩惠／台北報導〕五十一歲呂軍億為出身萬華的台北在地人，原本從事汙水處理工作，單身未婚，一輩子沒出過國，近幾年沉迷觀賞中國央視節目，長期對政治極端狂熱，懷抱大中國主義思想，鄰居說他看中國節目「洗腦洗到壞掉」，才會以「死士」自居，想展開一場轟轟烈烈的「促統」行動。

想展開轟轟烈烈「促統」行動

警方調查，呂軍億在家排行老四，上有兩兄一姊，下有一弟一妹，父親八十年代在北市愛國東路經營汽車修理廠，家境寬裕，還在大安區置產，後來家中因故房屋被法拍，改為買下北投中央北路二段某大樓的五、六樓，原本母親和三兄弟同住五樓，呂父五年前過世後，兄弟分家各自遷出，呂嫌與母親同住，薪水交由母親打理；管理員表示，少見呂家兄弟返家，也不知呂嫌現況。

家境寬裕 失業4年到處流浪

呂嫌四年前離職後未再工作，去年十一月離家出走、四處流浪，今年八月間在中正區租屋棲身。呂嫌近幾年開始出現強烈傾中跡象，離職後，每天收看中國央視的政治、軍事節目，也開始上網讚許中國的一切。

昨天他被捕後，仍不忘宣傳他口中的「祖國」，還不斷強調：「我要到總統府升五星旗」、「誰敢攔我升旗，我就砍誰」等語。警方認為他嚴重陷入中國的思想統戰，已到了不能自拔的程度。