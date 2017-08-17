大潭供氣系統脆弱 供電大隱憂／全國第二大發電廠 輸氣全由中油掌控、無儲氣槽

2017-08-17

〔記者林筑涵、黃佩君、陳昀／綜合報導〕八一五大停電起因是中油及承包商疏失，造成大潭電廠六部機組全數跳脫，引發全台「半黑」停電。大潭電廠是全國第二大發電廠，等同四部核電機組電量，且是蔡政府二○二五非核家園發電的主力部隊，但因供氣及輸電系統脆弱，成為供電穩定的隱憂。

台電目前各機組總裝置容量為四二一三．二五萬瓩，核能機組佔比約十二％，屬火力發電的燃氣、燃煤及燃油各佔三十六．二％、二十七．三％、七．九％，再生能源與抽蓄水力分別是十．三％與六．二％。

全台最大電廠為台中火力電廠，十部機組裝置容量共計五百五十萬瓩，佔總裝置容量一成三，日前停擺的大潭電廠裝置容量是全台第二大電廠，六部機組共四百三十八．六萬瓩，佔總裝置容量逾一成，等同是四部核電機組容量；若加上建置中的大潭七號機（緊急發電機組），將增至四百九十．六萬瓩。

非核家園目標 天然氣發電量增至5成

蔡政府二○二五非核家園目標中天然氣發電將拉高到五成，大潭除七號機外，後續還新增三機組，發電共達三一六萬瓩，將躍居全國最大電廠，也是達成非核家園目標的供電主力。

大潭供電燃料為天然氣，現階段全掌握在中油，且輸送天然氣海管僅一條，加上電廠內無自有儲氣槽，整套供氣系統脆弱，未來大潭擴增機組後，「斷氣」若再度發生，大停電戲碼將重演。

以蔡政府訂定燃氣發電量目標拉高至五十％推估，目前燃氣用量一年約一千四百五十萬噸，未來需求量大增超過二千萬噸，若又因天災人禍「斷氣」，衝擊恐遠超過八一五大停電。

輸氣海管僅一條 中油：增建風險高

外界也質疑大潭電廠對外輸電回線不足，加上其供電能力大，一旦發生事故，隨即造成電網失衡而大規模停電。

台電坦言，由於成本及土地取得考量，未曾興建儲氣槽，但大潭電廠回線一、二號機組走161kV，其餘則透過345kV，設計與台中電廠相同，皆具有兩回線，就算一回線意外損毀，也可透過另一條回線正常供電。

對於輸送天然氣海管僅一條，中油則表示，長途海管風險性較高，維護不易，增建並非建議選項，希望能以接受站就近考量。

大潭電廠昨表示，六部機組均已正常運轉，昨持續滿載發電，足供全台六百萬用戶使用。