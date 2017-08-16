焦點評論》兩分鐘檢驗 國安會出列

2017-08-16

記者鄒景雯／特稿

經濟部長李世光已經請辭獲准，但是這次的兩分鐘真實演習，所暴露而出的問題，並沒有因此解決。電力供應是國家最關鍵的基礎建設，不必懷疑，這是國家安全範疇，不是一位部長下台就可以釋疑的，為政者如果不痛定思痛，重整執政隊伍，將是無法治理這個國家的。

只因中油一個人操作錯誤的人為疏失，就可導致全台供電大亂，六六八萬戶必須從傍晚六點開始分區輪流供電，可以想見這個國家有多麼脆弱。

這樣的高度脆弱性，很難用不可思議形容，而是極度可怕，因為國安會才剛完成為期三天的政軍兵推，其中一個驗證過考題就是：水電等國家重大基礎設施若大規模癱瘓，導致缺限電、通信危機的儘速回復。非常殘酷的是，卻只要一個人、兩分鐘，就顛覆掉國安會所有的應變計畫（如果有的話）；這樣的政府還需要抵禦外敵嗎？

這次考驗，在上任一年三個月後到臨，無法粉飾，當然已造成威信上的重大打擊。說明台灣二十年來的選舉拔擢制度，竟然被幾任的政治菁英清一色玩成：治國綜藝化、幕僚文青化、政府學者化的集體文化。稱之為「文化」，表述的是身在其中渾然不覺、且牢不可破的醬缸性。使得平常的狗吠火車，唯有在「有事」時，才能鐘鼓齊鳴，道盡的是痛心疾首。

這次案例顯示，這個國家的運作，到處隱藏危機，卻被視而不見。從中油供氣給大潭廠的流程，居然沒有備用設計；到大潭廠一次全跳的六個機組既然承載全台十％的供電負荷，各機組之間居然沒有分拆迴路以分散風險；到輸電塔倒塌，可以讓和平電廠停擺；再到破管停機，備轉容量率又要下修。在盛夏用電顛峰時刻，若是示警，警報線早已拉斷，政府豈可沒有辦法！

一個自許什麼都要管到細微處的大政府，對於穩定供電這攸關民生所需與產業發展頭等大事，執政團隊最起碼要做的是，全部從務虛打高空的雲端下降，以務實方法來全面檢視各供應系統，這種實事求是的態度，不是表演作秀迎合媚俗可以達致，如此的恥度，應該與權力的距離成正比。