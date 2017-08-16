中油疏失「斷氣」 全台大停電

2017-08-16

大潭電廠6機組 全跳機

〔記者黃佩君、鍾麗華／台北報導〕因中油供氣給台電大潭電廠的大潭隔離站，廠商操作失誤中斷供氣兩分鐘，竟造成大潭電廠六部機組全數跳機，引發電網低頻震盪及啟動自動保護機制，全台昨下午四點五十一分後，各縣市陸續傳出停電事件，台電啟動全台分區限電，直到昨晚九時四十分才全部恢復。

影響828萬戶 總統道歉

大潭跳機約造成一六○萬戶受影響，後續分區輪流停電約六六八萬戶，合計全台高達八二八萬戶，估計有六成四用戶受影響，各縣市交通號誌因停電失靈，路口打結，還有七百三十起電梯受困案，民眾哀鴻遍野、叫苦連天。蔡英文總統昨晚透過臉書，代表政府向全國人民道歉。

已請辭獲准的經濟部長李世光昨率中油、台電董事長出面說明。李世光就停電先向全國民眾鞠躬致歉；台電董事長朱文成表示，停電是因中油天然氣供應突然中斷兩分鐘，造成台電大潭電廠六部機組全數跳機，因突然減少大潭電廠四三八．四萬瓩供電量，造成電網低頻震盪，電網自動啟動保護裝置跳脫。

中油董事長陳金德表示，昨供氣中斷事故，中油會負完全責任；初步瞭解是承包廠商的巨路公司在更換DCS控制系統的電源供應器時，更換完畢後的復歸動作導致緊急閥關斷，有可能是誤觸，或是其他原因，中油會詳盡調查，並作處分及相關改進措施。

昨日也是台灣近十八年來首次全台大停電及分區輪流限電，上兩次均在一九九九年，一次是當年七月二十九日因豪雨造成台南左鎮電塔傾斜，導致南北電力不平衡，發電廠因保護機制而跳脫，台南以北地區大停電；還有當年的九二一大地震造成中寮變電所倒塌，且中寮到龍潭三四五Ｋ高壓電塔震損，也導致全台大停電，但前兩次是天災，這次卻是人禍！

朱文成說，這次大潭電廠跳脫後，六機組缺失電力必須從南部調度；李世光表示，昨傍晚六時起開始執行三輪全台緊急分區限電，每輪五十分鐘，輪流停電戶數為電費單上所載Ａ、Ｂ兩組，本次受影響主要為家戶及小型工廠，因停電受影響的一般用戶，也會有相關電費減免。