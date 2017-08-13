司改總結會議》拒絕奶嘴法官 不適任將淘汰

2017-08-13

〔記者陳慰慈／台北報導〕不少大學畢業生年紀輕輕就考上司法官，但社會歷練不足，被質疑為「奶嘴司法官」或「娃娃司法官」。司改總結會議將司法官的養成期與晉用視為司法改革的重要議題，未來將拉長司法官的養成期，司法官的候補期間為五年，其中兩年須先到國內外機關或ＮＧＯ（非政府組織）等團體歷練，另外三年再到法院和檢察署學習，以汲取社會經驗。

司法官養成期拉長為五年

資深法官指出，目前法官、檢察官晉用均透過司法官考試，考上後進入司法官學院培訓二年，其中包含到法院或地檢署實習一年，但因缺乏社會歷練，加上兩年就可以獨立辦案，以至於裁判結果常受質疑，因此法官的晉用與養成應予通盤檢討。

司法院官員表示，未來將整合法官、檢察官、律師等考試，建立「多合一」的共通法律專業資格考試，考生通過考試後，均先經過一年培訓，再依志願與成績選擇擔任法官、檢察官或律師，如擔任法官或檢察官，必須先到國內外機關或團體歷練兩年，再進入法院、地檢署候補養成三年，以加強專業能力，並鼓勵律師與學者轉任法官，使法官來源更多元。

另外，針對司法官的淘汰機制，司法院秘書長呂太郎認為，目前司法院人事審議委員會已引進非法官的外部委員，未來會持續下去；法務部方面則將比照司法院人審會，在檢察官人事審議委員會內加入非檢察官的外部委員，讓檢察官獎懲更公開、更透明。

法務部檢察司長林邦樑表示，將修法改革檢察官評鑑制度，增加非檢察官的外部評鑑委員比例，將目前外部委員中學者和社會公正人士共四人，增加為六人，另並強化評鑑委員調查權限及發動機制，評鑑委員如得知有應受評鑑之事，只要經三名以上委員提案，並經委員會過半數同意即可進行評鑑調查及審查，延長評鑑時效由兩年延為五年。