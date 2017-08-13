司改總結會議》許宗力：司改案很多 最慢明年提出

2017-08-13

〔記者曾韋禎／台北報導〕總統府司法改革國是會議昨召開總結會議。司法院長許宗力表示，未來需要修正、提出的法律案會很多，司法院有優先順序，希望最快能在年底提出草案，最慢也要明年上半年。

林峯正：總統會緊盯司改進度

司改國是會議副執行秘書林峯正在會後記者會指出，蔡英文總統會緊盯司改進度，已請前大法官林子儀召集諮詢小組，掌握民間意見，並且每半年提出報告與說明；「總統府司法改革國是會議」的網站也會繼續維持，更新司改落實的進度。

許宗力表示，未來需要修正、提出的法律會很多。至少包括「刑事訴訟法」、「民事訴訟法」、「行政訴訟法」、「法院組織法」、「法官法」、「司法院大法官審理案件法」等。司法院會有優先順序，因為幾乎所有草案都會在立法院司法及法制委員會審查，若一次提出也會大塞車。

他指出，希望在年底提出的，包括人民參與審判的法制化，以及攸關大法官開庭常態化、降低表決門檻的「司法院大法官審理案件法修正草案」；建立金字塔訴訟程序的部分，可能要在明年才有辦法提出。

對於總結會議未能實質討論參審制或陪審制。林峯正表示，大家已於會前決議，只要分組會議沒結論的，就不會在總結會議討論；不管是參審制或陪審制，當時在分組會議各獲七票，均未達到議決的門檻。議事規則就是如此，不能說是跳票。

他說，儘管沒做成結論，但未來人民參與審判的具體制度，司法院會參酌國際經驗，且是採取「國民法官」這個說法，就是要避免外界誤解為參審制。

許宗力說明，司法院已提出「國民法官」的概念，希望經由人民參與審判，讓判決能夠接地氣。司法院會以權責機關的立場提出看法，這不是陪審制或參審制，會參考美國、日本、德國的要素，並會開放、參考外界意見。