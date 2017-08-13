總統：落實司改 每半年報告進度

2017-08-13

〔記者李欣芳／台北報導〕司法改革國是會議總結會議昨經一整天的討論，全程聆聽的蔡英文總統於總結談話，針對國是會議所提五萬字決議、約兩百項司改共識，宣示提出五大行動，表明會議結束後將親自緊盯改革進度，並委請前大法官林子儀教授召集諮詢小組，將民間對司改進度的監督意見，定期向她報告，另要求司法院和行政院，要每半年一次，定期就相關改革進度提出報告向社會說明。

蔡提5大行動 將緊盯改革

總統首先表明將緊盯改革進度，其次，她說，司改工作橫跨五院的權責，牽涉跨院際的協調，她會把院際協調的工作做好，協助五院做好橫向溝通，並且掌握具體進度。

再者，她要請司法院、行政院相關部會，不只是堅定改革方向，更要加大改革力道和速度。對於達成共識、不需修法的改革事項，儘快提出可行方案來推動，也請行政院建立機制做好跨部會工作的分工與協調。

第四點，蔡總統強調，她要請司法院和行政院，要每半年一次，定期就相關改革進度提出報告，向社會說明改革的進度。最後，國是會議許多議題，需要和代表民意的立委充分對話溝通，相關部門儘速安排向國會提出報告、充分說明，所牽涉修法請廣徵社會意見，讓沒有參與國是會議的人有機會提出意見，一旦形成共識就提出草案進入立院審查。

她表示，這次國是會議確認司改的問題意識，催生出許多具體的改革方案，分組會議所做的決議，以及大家關心的議題，是如此多元、繁重，從倡議到實踐，還有一段很長的路要走，請大家給政府一些時間，「我知道，上一次全國司法改革會議，有很多共識並沒有被落實」，因此很多人發言都聚焦在「實踐」這兩個字，真正的關鍵在於後續的行動，因她是司改國是會議召集人，自己的責任不會就結束。

立法讓國民法官走進法庭

蔡總統在會議一開始的致詞指出，有人問說，開這麼多會議，對司改的推動有何幫助？「我想，不需要懷疑」，司法院、法務部已加快改革腳步，提出具體方案，包括金字塔訴訟制度、強化司法審判效率等，積極回應社會對於改革的期待。

總統表示，有關審判制度的改革，已經達成最關鍵的共識，就是現在的制度確實不夠完善，一定要改，後續的改革，也一定要讓人民有更多參與，「讓國民法官走進法庭」。

體檢司法 不會船過水無痕

總統並表示，「國是會議不是大拜拜，不會今天開完會，就船過水無痕」，接下來法案形成的過程，仍會徵詢大家意見，讓司改內容更加完善周延。

總統府表示，昨有八十五位委員出席，其中紀惠容、劉淑瓊、賴芳玉與賴月蜜四人沒有出席，賴月蜜是因身體不適請假。