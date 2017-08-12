美學者沙特：習近平中國夢 代表要統一台灣

2017-08-12

〔駐美特派員曹郁芬／華府十日報導〕美國喬治華盛頓大學教授沙特今天表示，如果是以脅迫方式達成，中國國家主席習近平提出的中國夢不符合美國利益，中國過去幾十年對台灣採取的就是脅迫政策，美國必須要處理這個中國夢，如果台灣站在美國這一邊，對美國有利，因為地理位置很重要。

「全球台灣研究中心」今天舉辦一場擴大美台政策人才的座談會，沙特、美國國務院東亞局公共外交室主任耿欣（Lisa Heller）及美國國際教育理事會負責語言交流的麥克庫洛夫應邀出席。

台灣被攻擊 需要美國幫助

沙特大讚台灣的軟實力及民主成就，但認為台灣藍綠對立使對中政策分歧是一大弱點，而中華人民共和國則是台灣最大的問題。他說，習近平的中國夢代表要統一台灣，台灣靠本身實力可以面對，但在被攻擊時也需要美國的幫助。由於台灣是一個海島很難進行軍事攻擊，中國會以其他手段達到目的。

沙特認為，美國對中國態度有走向強硬的趨勢，目前美國對台灣政策有三種不同的看法：一是主張美國應將對中與對台政策分開，改善美台關係時不必擔心中國的反應；二是美中關係惡化，有些美國人開始思考如何防禦美國利益，第一島鏈的概念被重提，而台灣是第一島鏈的一環。

第三是要有效地對付中國，美國必須把許多議題掛鉤與中國談判，讓中國付出代價，台灣可做籌碼。這對台灣不一定有利，但中國向來喜歡把不同議題掛鉤談判，川普總統似乎也有此傾向。

耿欣則說，許多美國學生到中國學中文，美國到中國的留學生從一萬五千人下降到去年的一萬兩千人，到台灣的留學生則從前年的八百人小幅上升到去年的八百八十人。對於中國不鼓勵學生到台灣念書，耿欣說，除了北韓，美國鼓勵學生到全世界念書，而台灣每年拿J1簽證來美進行學術交流的有四千人，可能是全球最多的，美台的傅爾布萊特計畫已進行一甲子，雙邊的民間交流極為密切。