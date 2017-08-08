推動產業轉型 學者倡議訂定差別電價

2017-08-08

〔記者王孟倫、楊綿傑／台北報導〕供電頻拉警報，有學者建議，台電除可透過需量競價方式，短期減少民間企業用電外，或可依國家產業、環保政策，在供電吃緊期間，以耗能、環保等標準來訂定差別電價，以較高電價來抑制需求，甚至可間接達到推動產業轉型升級的目標。

新機組加入 明年供電情況樂觀

台灣綜合研究院院長吳再益認為，供電吃緊應是短期現象，當下週和平電廠恢復供電，應可解除限電警戒的紅燈；雖然台灣每年尖峰用電增加五十萬瓩，但台電積極在大林、大潭、通霄等電廠新增機組，每座機組新增供電都有五十、八十萬瓩，這些新機組上路後，明年供電情況會比今年樂觀。

吳再益說，台電可以透過需量競價、抑制民間用電等方式，來解決短期用電問題，或許也可以要求民營電廠在夏季及颱風季節多售電給台電，多管齊下解決短期電荒。

還有學者建議可採取「差別電價」，讓能源更有效率配置，當推動差別電價後，高耗能、高污染產業將因生產成本上升，市場競爭力下降，就不會盲目投資發展；將能源有效率地轉換給高附加價值產業或民生用電，如此一來，不僅可以達到環保目的，也可推動台灣產業轉型。

交通大學光電學院教授黃得瑞表示，短期缺電危機並非供電不足，而是輸配電管理的問題，台電人員應做最有效的調度。至於中長期，包括發展儲電方式、尖離峰的電價差距拉大，兩者可以互相配合，能使電的使用更有效率。

速發展綠能 不能再重啟核電

台大資工系教授高成炎則認為，長期來說還是要盡速發展綠能、建置有線無線的電網，解決供電吃緊的情況。要求政府機關關冷氣是不切實際的做法，還不如開水車出來灑水，或者鼓勵民眾灑水以降低溫度，可能比較有效。

至於是否利用核電來解決燃眉之急？高成炎表示絕對不可行，一方面不能再走回頭路，二方面核電啟動確認安全也需要一段時間，無法救急。