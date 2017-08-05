2017-08-05

〔記者黃佩君、曾韋禎／台北報導〕中國製寢具產品進口踩煞車，經濟部決撤銷開放許可！

經濟部七日撤銷許可

經濟部國貿局六月召開跨部會審查會議，通過中國棉製印花及人造纖維製印花床用製品進口，原訂七月三日公告實施；經本土業者「台灣寢具產業團結聯盟」向總統發函「跪求」陳情，本報昨日獨家披露後，經濟部昨晚表示，對國內業者意見徵詢並未完備，開放對產業影響程度仍須再確定，將於七日撤銷公告。

台灣寢具產業團結聯盟創會理事長黃光藝昨對此表示欣慰，他說，寢具業在台灣還是完整的產業鏈，尚未西移至中國，若真的開放中國寢具輸台，產業鏈一斷就無法復原，本案有百餘家本土寢具業者連署，要求政府救救寢具業，所幸經本報披露後引發重視，也讓政府聽見基層的心聲。

業者欣慰政府聽見心聲

經濟部原公告自七月三日起，開放中國製「棉製其他印花床上用織物製品」、「人造纖維製其他印花床上用織物製品」輸台，嚴重衝擊本土寢具產業。經濟部昨表示，本案應綜合評估對國內相關製造業及商業的影響，由於仍有相關事實尚待釐清，將於七日撤銷公告，審慎再進行相關調查程序，完備後再行立案審查。

經濟部表示，寢具類商品共有廿一個稅號類別，之前已開放十八項中國製產品進口，這次新增製品主要為國內並無產製的寬幅印花床被單，該項目在今年七月前均以國內無產製為由，以專案進口方式輸入。

經濟部解釋，這次原本要開放的兩項製品，為寢具中的床被套及枕頭套等單項製品，以前已包含在成套寢具中開放進口，這次只是開放非成套項目，同時之前也已開放自中國進口製作這些單項製品的寬幅布料；換言之，這次是將兩類單項製品從專案進口項目改列為開放進口項目。

不過經濟部也坦承，開放過程確有疏忽，因為寢具業者沒有全國性公會，因此經濟部工業局在徵詢意見時，未能完備觸及國內製造業者意見，同時也未能徵詢到對寢具販售業者影響，導致未正確估計開放對我國產業的影響程度，調查程序不盡完備，因此撤銷開放公告。

經濟部表示，撤銷公告後，對其他已開放中國進口的寢具，也將嚴密監控是否對國內寢具業者造成衝擊；若有衝擊，將全力協助業者提出反傾銷等救濟措施，同時經濟部也將全力支持台灣製造寢具產品，輔導業者提升品質與行銷，並加強推廣ＭＩＴ（台灣製）產品。