投資中國 必翔疑假借款真掏空

2017-06-01

涉內線交易 再爆案外案

〔記者陳永吉／台北報導〕交不出財報又涉內線交易的上市輔具大廠必翔，昨再驚爆疑涉掏空、作假帳案外案。一份銀行水單顯示，必翔子公司揚明實業曾借款給中國寧波的天一智能電池公司，而後者則「還款」給必翔中國總管理處副總戴佳瑀，這三方資金往來在去年九月特別頻繁；對照證交所今年四月曾抓包必翔隱匿揚明借款給天一，金額高達七．四九億元，必翔相關資金流向究竟為何，疑點重重。

證交所昨表示，目前正積極調查必翔的資金流向，有疑慮的部分已上報金管會並移送檢調；至於是否涉及掏空或財報作假，暫時無法評論。

必翔代理發言人李傳麒則說，他不清楚此事，並善意提醒記者「要小心寫」。至於必翔內部是不是有一位戴佳瑀，李傳麒僅說，中國子公司確實有一位戴佳瑀，但因他來公司沒有很久，都是用mail來往，沒見過本人，所以「也不知道戴佳瑀這三個字應該怎麼寫」。

子公司借款 進個人帳戶

根據本報獨家取得的部分銀行水單顯示，揚明實業去年曾以「預付款」為名義，多次匯款給寧波天一智能電池公司 ，天一過沒幾天，就以相同帳戶，以「往來款」或「還款」名義匯款戴佳瑀。

以去年九月廿六日為例，揚明將三筆資金分別是人民幣三百萬、五百萬及兩千萬元，透過中國建設銀行平湖支行營業部帳戶，匯到天一公司的中國銀行寧波市海曙支行營業部，用途註明為「預付款」。

三天後，天一就透過同樣的帳戶，將多筆資金匯給戴佳瑀在中國招商銀行上海分行的古北支行帳戶，資金用途為「往來款」；天一另外還有多筆同樣匯給戴佳瑀的款項，用途為「還款」。

資金有異 4月才被抓包

事實上，必翔隱匿子公司揚明實業將資金貸與天一公司，今年四月才被證交所抓包，之後必翔才揭露相關金額高達七．四九億元，遠超過限額的三千三百萬元，必翔這個資金流向的確有必要說清楚。

據了解，天一為一人獨資公司，資本額僅五百萬人民幣，成立才滿兩年，主要人員僅三人；根據其他媒體披露，這三人可能是之前買下必翔子公司必翔電能股份的寧波富邦員工。

近年重心放在研發電動車、電動代步車等事業的必翔，近來負面新聞不斷。先是創辦人伍必翔及其擔任必翔董事長的妻子伍蔣清明涉嫌炒作必翔股價，在上個月被搜索約談後，分別以兩百萬及三百萬元交保，並限制出境；之後又因以七．七億元購買旗下必翔電股份，遭金管會以違反內控規定，裁罰伍蔣清明廿四萬元；現再度傳出轉投資的子公司疑似透過借款給中國業者掏空公司款項或作假帳，對高達七．四九億元的借款流向何方？戴佳瑀和伍必翔夫妻有沒有關係？必翔有必要進一步釐清。