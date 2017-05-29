金控海外放款 中國6500億居冠

2017-05-29

〔記者王孟倫／台北報導〕比較我國金控業海外曝險項目，「海外投資」最多的國家為美國，金額達三兆四千多億元，佔整體海外投資之三十五．三％；至於「海外放款」最高則是中國，金額六千五百多億元，佔全部海外放款的二十五．三％。

海外曝險包括：放款、投資及金融同業拆借。根據金管會統計，今年第一季海外放款為二兆六千多億元，海外投資為九兆六千多億元，海外金融拆借為一兆二千多億元。

換言之，我金控集團在海外曝險最多項目為「投資」，佔整體曝險比重為七成一。對此，金管會官員說明，金控業海外投資的主力為旗下壽險公司、其次為銀行；若從整體海外投資來看，金控業持有美國債券部位較高，主要原因是美國經濟情勢相對看好，而債券風險性也較低。

此外，美國與中國是我國金控業前兩大曝險國，但兩國結構截然不同。首先，對美曝險集中在「投資」這個項目、金額為三兆四千多億元，佔整體海外投資的三十五．三％；也就是說，金控業每一百元的海外投資當中，有三十五元是投資美國。

在中國方面，我對中國主要曝險部位為「放款」，金額六千五百多億元，佔整體海外放款的二十五％；也就是每一百元的海外放款，有二十五元是借給中國企業（含台商），金額更遙遙領先各國、為第一大海外放款國。

台北大學經濟系兼任教授王塗發提醒，去年曾發生國銀在中國分行放款遭倒帳，也導致國銀在中國獲利大幅衰退，而中國至今仍是我國海外放款位居第一國家，顯示金控業的風險還是相當高，必須妥善因應。