漢光最終戰 清泉岡驗證反空降

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為期五天的「漢光卅三號演習」昨日結束。國軍在台中清泉崗基地進行防衛作戰演練，F-16戰機、IDF戰機、陸軍航特第四營官兵擔任攻擊軍，對清泉崗基地發動空中及空降攻擊，防衛軍動員機步特遣隊、陸航戰鬥隊、化兵及工兵單位迎敵，進行保衛戰。
空勤黑鷹也出動 協同掃蕩敵軍
演練並協同內政部空勤總隊UH-60M黑鷹直升機，共同進行反空降掃蕩行動，藉此驗證國軍反空降作戰計畫可行性，做為日後精進、參考依據，堅實部隊戰力。
演習過程中，攻擊軍先藉由F-16戰機、IDF戰機在目標區施放熱焰彈，模擬制壓攻擊後快速脫離，防衛軍則以三五快砲等迎戰；攻擊軍隨後進行施放物資、悍馬車空投，地面特攻人員奪佔制高點，引導C-130運輸機抵達目標點，接著有百餘名陸軍航特官兵自八架C-130運輸機進行傘兵空降，官兵攜帶步槍、機槍、八一迫砲等裝備，對重要設施發動攻擊，奪取台中地區要點。
防衛軍接獲情資後，派遣OH-58D戰搜直升機、AH-1W攻擊直升機，對攻擊軍實施火力壓制，防區地面部隊也出動M60A3戰車、CM21裝甲車攻擊敵軍，藉由裝甲、機步、砲兵、陸軍航特部隊協同作戰，成功壓制攻擊軍。
國防部表示，此次「清泉崗基地聯合防衛作戰」，是由第五作戰區負責，整合作戰區內兵、火力，採實兵、全裝模式，在統一想定架構下，結合「聯雲操演」，實施聯合防衛作戰，藉實戰場景磨練國軍聯戰作為，以達訓練目標。
參謀總長李喜明、陸軍司令王信龍昨也赴澎湖視導漢光卅三號實兵演練最後一天項目。李喜明在演習結束後表示，此次漢光實兵操演，各單位均按既定規畫執行，驗證作戰計畫，不管常備役、軍事訓練役，以及動員的後備官兵，都專注於演訓任務，讓民眾見證到國軍的精實戰力。