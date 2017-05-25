釋憲挺同婚 外媒讚亞洲第一

2017-05-25

〔編譯陳成良、林翠儀、駐歐洲特派記者胡蕙寧、記者溫于德、楊國文／綜合報導〕大法官針對同婚釋憲結果出爐後，昨日主要國際通訊社及美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）、華盛頓郵報等主流國際媒體，都立刻以快訊報導，「亞洲旗艦」、「從獨裁走向同婚解禁」、「台灣同婚邁進大步」、「亞洲第一里程碑」等。

可能擴大日韓挺同聲浪

ＣＮＮ指出，台灣朝著成為亞洲同志婚姻合法化先驅的目標邁進一步。法新社說，釋憲結果支持同性婚姻。路透強調，這是亞洲首見的支持同婚裁決。還有外媒分析，此舉可能擴大日本和南韓國內挺同婚的聲浪。

台灣同婚釋憲新聞也登上美國討論區網站Reddit的熱門頭條首位。外國鄉民留言說，台灣打敗一大堆西方國家，還有人稱台灣是世界上他最愛的外國。

華盛頓郵報以「台灣說Yes!」（Taiwan says yes!）為題，稱台灣同婚釋憲作出「歷史性」裁決，鞏固台灣作為捍衛同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）族群權益的燈塔地位。

不少相關報導分析台灣挺同婚族群一路走來的抗爭，但也提及台灣社會對同婚合法化的激烈分歧、釋憲爭點以及雙方長期論戰卻難有交集。

多家外媒也指出，亞洲其他地區的LGBT族群面臨的迫害升高，例如印尼同志面臨更多壓迫，近日在保守的亞齊省，兩男因同性戀行為遭鞭刑；南韓壓制同性戀軍人，傳出一名軍官因與同袍發生性行為，被軍事法庭判處入獄六個月，緩刑一年。中國發起同婚運動人士許多均被監禁。

昨有國際媒體半島電視台記者到場採訪抗爭過程，指出蔡英文在總統選戰時已明確表態挺同，但同婚議題在台灣呈現意見兩極情形，在場抗議人士打算透過公投，交由全民決定。

法國同性伴侶受法律保障

米諾和奚利爾是法國中部城市克萊蒙費宏，當地第一對登記結婚的同性伴侶，兩人在一起三十年了。米諾說，雖然同性婚姻法案通過後，並沒讓社會對同性戀者抱持更多善意，但比起過去同性戀者受到的不公平待遇，已有很大進步。奚利爾認為，同性婚姻在法國獲得承認後，「同性戀者能更放心談論自己的婚姻狀態，因為他們現在受到法律保障」。

不過，在法國，不孕的異性夫妻可利用人工生殖生育， 但未開放女同性伴侶採用，平權人士仍在努力爭取。