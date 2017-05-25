反同：釋憲無效全民公投
〔記者溫于德、楊國文、楊綿傑、林曉雲／綜合報導〕昨在司法院外等待結果的反對同性婚姻團體，獲知宣告民法違憲後，激憤怒喊「釋憲無效、全民公投」、「大法官不要打假球」等，批稱該結果是少數司法菁英霸凌全國民意的行為，揚言不排除再聲請釋憲、號召三男兩女登記結婚、訴請監察委員彈劾大法官、罷免不傾聽民意的立委、發起全民公投等，表達護家立場。
怒批法官打假球、司法最黑暗一天
反同陳情行動總召游信義表示，台灣不須也不用成為亞洲第一個以法律保障同性婚姻的國家，且司法猶如皇后貞操般珍貴，應不容質疑，呼籲大法官應自「制」。中華世界大同幸福勞動聯盟指出：「這是台灣司法最黑暗的一天！」釋憲是一齣自導自演的戲，已將司法公正葬送。
護家盟秘書長張守一則批釋憲是「無中生有的鬧劇」，大法官等人恣意扭曲憲法，本次釋憲可視為毫無依據的結果、脫序又無效，同時是我國司法史上最嚴重恥辱。
一位曾是男同志的反同人士則以他走入婚姻為例，認定大法官釋憲案並未考慮到對社會的整體影響與對青少年的負面衝擊，直言「感到遺憾」。
揚言再聲請釋憲、訴請監委彈劾大法官
牧師忻底波拉表示，大法官此次是示範了「玩法弄法 」，社會沒共識、甚至撕裂的議題，竟然用釋憲的方式處理。在場律師葉光釗表示，釋憲案指兩年內若未完成修法或立法，同性伴侶可以向戶政機關辦理結婚登記，質疑「這不是將大法官當成立法者嗎」？
昨傍晚時，反同團體不顧雨勢變大，拿出所有大法官的照片一一點名痛批，以「可恥」二字痛罵，並靜坐抗議稱「司法已死」。
由一群大學生和研究生組成的「捍衛家庭學生聯盟」昨晚召開記者會，他們針對此次失敗對全國人民感到抱歉，並抨擊十五位上一代的大法官，決定了他們這一代青年的未來，同志婚姻法案是台灣家庭制度的大地震，大法官破壞綱常倫理，拆毀婚姻家庭，捍家盟將會繼續陳抗，扛起守護家庭的責任。
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