函賀WHO新幹事長 我期盼新模式

2017-05-25

衣索比亞外長出線 被問及台灣參與議題 連答「我知道」

〔記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿三日報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）廿三日舉行世界衛生組織（ ＷＨＯ）幹事長選舉，由衣索比亞現任外長、前衛生部長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當選。衛福部長陳時中廿三日表示，已在第一時間簽發賀函，以「中華民國台灣」署名向特沃德羅斯道賀，並期待新任幹事長以高專業度帶領世衛組織，且「再怎麼說也不會比以往更糟」，對未來的新模式抱持期待。

中國籍的陳馮富珍二○○七年就任ＷＨＯ幹事長，今年七月將任滿。幹事長選舉成為本屆ＷＨＡ重頭戲，除特沃德羅斯外，另有英國籍的納巴羅及巴基斯坦籍的尼西塔。三人先輪番發表政見後，進入投票程序。經過漫長的三輪投票後，由特沃德羅斯勝出，將自七月起接任中國籍的陳馮富珍職位。特沃德羅斯曾帶領衣索比亞和多個國際衛生組織，並成功推動衣索比亞衛生體系改革，擴大該國護理服務範圍；也曾協助全球基金和遏制瘧疾夥伴關係理事會運作。

陳時中署名「中華民國台灣」

幹事長選舉結果出爐後，陳時中立即將賀函轉請外交部遞交給衣索比亞代表團，「表示我們對他的期待」。陳時中也透露賀函上的署名為「中華民國台灣」。

陳時中廿四日指出，他也在下榻飯店與特沃德羅斯「不期而遇」，除自我介紹來自台灣，希望未來台灣有機會參與ＷＨＡ，請幹事長多多支持；對方則回覆表示「知道了」。陳時中強調，禮多人不怪，此次當面建立一些關係，也協請外交部贈送巧克力和花給衣索比亞代表團道賀。

陳與新幹事長「不期而遇」

另外，國內媒體也巧遇特沃德羅斯，在被問到台灣希望參與ＷＨＡ時，則客氣地連說三次「我知道（I know.）」，但未進一步說明。

陳時中談到特沃德羅斯的政見指出，他開宗明義就表示要將世衛改造成更有效率、透明化，並權責相符的機構，顯示其對機構改造相當有想法。且強調要以「獨立科學研發」為基礎，陳時中認為，特沃德羅斯處理專業事務時，「專業性」會比較高。

陳時中並指出，特沃德羅斯重視醫藥事務的「高覆蓋性」，而以台灣而言，例如健保等經驗可和世界分享。特沃德羅斯並提到緊急事件應變，對此，陳時中認為台灣能提供防疫經驗，建立區域聯絡網，以呼應新幹事長的期待。特沃德羅斯亦關切婦女青少年健康與氣候變遷等，陳時中認為這些普世關懷，顯示新任幹事長的高度，台灣也將因應情勢做出相關配合。

對於衣索比亞與中國關係深厚，情勢是否不利台灣參與？陳時中樂觀表示，「再怎麼說也不會比以往更糟」；陳時中更引用總統蔡英文的兩岸互動新主張「新情勢、新問卷、新模式」說，幹事長改選是新情勢，台灣則期待幹事長以高專業度及其弱勢背景帶領世衛組織，因應此新情勢，陳時中對於「新模式」抱持期待。