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（影音）阿湯哥清晨襲台 精神大好讚爆台粉
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2萬人爭逃踩踏 小粉絲無助尖叫

2017-05-24

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕曼徹斯特演唱會爆炸攻擊震撼全球，目擊者指出，巨大的爆炸聲與隨後引發的火舌與濃煙，讓體育館內兩萬一千名觀眾爭相踩踏著人群向外奔逃，在大廳等候妻女的男子安迪說，他被爆炸威力震倒，起身後，發現地上躺著二、三十人，滿身是血，動也不動。十九歲的莫里森直呼，「這絕對是大屠殺」，他說，驚恐的人們邊叫邊哭在街頭奔跑，試圖尋找親友，「就像電影場景，十分不真實」。

一名男子描述，當時美國歌手亞莉安娜說「再會，曼徹斯特」，燈光亮起，接著出現兩聲巨響，人們開始喊叫、逃竄。女子莎拉說：「我聽到爆炸聲，人們相互推擠、衝撞，現場有非常多小孩。我逃到外面後，看到許多人站在路上哭泣，人們身上血跡斑斑。」偕十三歲女兒聽演唱會的安瑪莉也說，體育館內有許多沒有父母陪同的孩子，許多獨自一人的女孩陷入歇斯底里，「她們差不多是我女兒年紀，甚至更小」。

與丈夫在體育館大廳準備接十五、十七歲女兒的艾瑪．詹森斬釘截鐵地說：「絕對是炸彈爆炸，絕對發生在大廳。我們站在最上層階梯，販賣區周邊的玻璃爆破，整棟建築搖晃。」她說，爆炸發生後，接著是一陣大火，「我們奔跑，努力尋找孩子，所幸我們全都安全」。來自里茲的沃克當時也與妻子在大廳等著接兩名女兒，他說，「我聽到歌手唱了最後一首歌，接著突然一陣大閃光，然後是巨大聲響與煙霧，我感到腳部疼痛，我當時距爆炸點有三公尺遠」，他的妻子腹部受傷，一腿骨折，滿地都是碎玻璃與金屬螺帽。

目擊者潔西卡描述，人們只是竭力逃竄，根本管不得踩過別人。而與十四歲女兒提早離開演唱會的瑞秋也說，聽到巨響時，她原以為錯過演唱會的精彩落幕，但當目睹衝下階梯的人群相互踩踏，人們倒臥地板的駭人景象時，「我抓著女兒，拔腿就跑，當時有人被壓在地板上」。

當時本能的隨著人群奔跑的十九歲大學生迪亞茲說，他們最後跑到一條走廊，到處有人哭泣，他回到飯店，看到人們邊打手機邊痛哭。

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  • 來自萊蘭的八歲女童魯索斯，是曼徹斯特恐怖攻擊事件的罹難者之一，她是蘭開夏郡塔爾頓小學的學生。這起攻擊案導致約一一九人受傷，其中十二人為十六歲以下兒童。（美聯社）

    來自萊蘭的八歲女童魯索斯，是曼徹斯特恐怖攻擊事件的罹難者之一，她是蘭開夏郡塔爾頓小學的學生。這起攻擊案導致約一一九人受傷，其中十二人為十六歲以下兒童。（美聯社）

  • 館內的觀眾在攻擊發生時驚慌逃竄。（路透）

    館內的觀眾在攻擊發生時驚慌逃竄。（路透）

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