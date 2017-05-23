外銷訂單連9紅 成長不如預期
2017-05-23
〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部昨公布四月外銷訂單，原預期可延續三月破紀錄態勢，但因電子產品遇淡季成長減速，整體訂單僅年增七．四％，低於雙位數預期，按新台幣計算更僅年增一．二％。經濟部分析，電子產品成長減速主因是太陽能電池、晶圓代工等進行庫存調整，加上第二季是手持行動產品新舊品交替期，預估第二季表現將持平，五月訂單年增率約五％到八％。
三月外銷訂單創下歷年同月新高，包括資通訊、機械、電子產品等也破同月紀錄，景氣回溫趨勢明顯；但四月原估可達十六％以上的年增率竟縮水到七．四％，扣除匯率因素後，以新台幣計算更僅微成長，讓出口再現隱憂。
四月電子產品訂單為九十．九億美元，月減達十五．二％、年增四．一％，主因手持行動裝置新舊交替，加上客戶端持續調整庫存；資通訊產品、以面板為主的光學器材則維持年增率雙位數成長。
不過，四月東協訂單急速衰退，訂單金額僅三十七．二億美元，月減十三．五％、年減十五．一％，是唯一年增率衰退地區。經濟部統計處長林麗貞解釋，因部分台灣業者到東協投資，運輸的中間財以出口而非訂單計算，但今年東協整體訂單仍年增七％，顯示對台灣產品需求仍在。
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