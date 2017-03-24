英恐攻4死40傷 IS宣稱犯案

2017-03-24

英警總動員 連夜逮捕八嫌

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦報導〕英國倫敦國會大廈二十二日下午發生恐怖攻擊事件，造成包括一名警察在內的四人喪生，經警方全國動員徹夜偵辦後，目前已逮捕八人到案。警方表示，英國出生的五十二歲兇嫌馬速德（Khalid Masood），數年前曾因涉及暴力極端主義而被「英國安全局（軍情五處）」（MI5）訊問，但未將他列為主要關切對象。警方目前仍在倫敦、伯明罕等地搜查其他可能共犯，但據信本案應屬「孤狼」犯案。伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）二十三日出面承擔責任，英國首相梅伊表示，英國不會屈服在恐怖主義的暴力之下。

比利時也傳撞人 歹徒落網

比利時港市安特衛普（Antwerp）二十三日也有一名北非裔男子，在購物街試圖駕車衝撞路人。犯嫌已被警方逮捕，正調查其動機。

伊斯蘭國透過其宣傳喉舌「阿瑪克通訊社」（Amaq）聲稱，兇嫌為該組織的「士兵」。這是該組織首次宣稱在英國本土發動攻擊。這起恐怖攻擊發生在當地時間下午約兩點四十分，兇嫌駕車先在西敏橋上撞倒多名路人後，一路衝到國會大廈前停下，闖入國會前廣場以尖刀刺死一名警員，隨後遭警方開槍擊斃。

兇嫌是英國人 有暴力前科

倫敦警方表示，馬速德出生於倫敦東南部的肯特（Kent），此前曾有多項暴力前科，但沒有跡象顯示與恐怖主義有關。反恐官員表示，警方動員數百名警力，連夜在六個地點進行搜查，證實這是一起受到國際恐怖主義引導的單獨行動，現階段並無具體事證顯示對公眾有進一步威脅。

英12年來死傷最多恐攻事件

四名死者包括四十八歲的殉職警員巴默（Keith Palmer）、兇嫌本人及兩名路人，另有包括四名南韓觀光客在內、分屬十一個不同國籍的四十人受傷。目前有二十九名傷者仍在醫院救治，七人傷勢嚴重。這是二○○五年七月倫敦地鐵連環爆炸案以來，英國死傷人數最多的恐攻事件。當年倫敦地鐵爆炸案造成五十二人喪生。

梅伊︰絕不屈服恐怖主義

英國國會二十三日降半旗哀悼，議員返回國會照常辦公，下議院開會時為恐攻受害者默哀一分鐘。英國女王伊莉莎白二世也表達慰問，並譴責恐怖暴力行為。梅伊告訴議員，這起恐怖行動「試圖讓我們的民主噤聲」，但「我們不害怕，面臨恐怖主義時，我們的決心不曾動搖。」

美國、法國、德國等世界各國領袖也紛紛向英國致意，法國總統歐蘭德並指示立刻安排三名受傷學生的家屬飛往倫敦，巴黎艾菲爾鐵塔二十二日晚間也熄燈悼念倫敦受難者。