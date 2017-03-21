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舊案除罪化／特別費養馬小九 馬獲不起訴

2017-03-21

〔記者錢利忠、林良昇／台北報導〕馬英九在台北市長任內遭告發以首長特別費，支付愛犬「馬小九」醫療費用，每月還把半數特別費十七萬元匯入妻子周美青帳戶，違反貪污治罪條例及偽造文書等罪；台北地檢署昨全案偵結，認定馬涉詐領特別費的部分已除罪化，不得追訴，另十七萬元部分已獲最高法院無罪確定，昨將馬不起訴。

對於北檢昨天的不起訴，馬英九辦公室表示，沒有評論。

北檢指出，馬英九被控於八十八年擔任台北市長期間，利用首長特別費支付愛犬馬小九的動檢所留置費、健康檢查、住院醫療及其他代購品費用，合計九千九百元。由於九十六年之前發生的特別費相關核銷、支用等責任已除罪化，因此無法再對馬的行為進行追訴。

馬英九另被控於八十七年十二月至九十二年十二月間，以「要先保管再慢慢支用」等理由，將每月請領的特別費半數十七萬元，匯進妻子周美青帳戶，此案先前已獲最高法院判無罪確定；謝欣霓、顏聖冠告發的情節，與前案無罪判決的事實相同，依法應不起訴。

馬卸任後多案纏身，其中大巨蛋圖利案、北富銀合併案仍由北檢偵辦中；馬涉教唆前檢察總長黃世銘洩密案已於上週遭起訴，立委柯建銘也自訴控告馬英九教唆洩密案，台北地院訂本月廿八日宣判。

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  • 1999年馬英九擔任台北市長時，認養馬小九的畫面。（資料照）

    1999年馬英九擔任台北市長時，認養馬小九的畫面。（資料照）

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