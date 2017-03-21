東風16精準度高 對台威脅加劇

2017-03-21

記者羅添斌／特稿

國防部昨公開證實，中國已對台部署東風十六型彈道飛彈，東風十六射程在一千至一千五百公里，精準度超過在共軍服役多年的東風十一及東風十五型飛彈；共軍更聲稱東風十六飛彈具備集束式多彈頭，可突破反飛彈系統的攔截，對台軍事威脅更加嚴重。

中國研製完成東風十六型中程彈道飛彈的消息，最早是由前國安局長蔡得勝在二○一一年三月揭露；中國直至二○一三年以後，才陸續在其官媒報導中提到東風十六，於二○一四年服役，並在二○一五年的中國閱兵典禮中亮相。

中國舊型的短、中程彈道飛彈，是以東風十一與東風十五兩型為主，在台海飛彈危機事件中，共軍就是發射這兩型彈道飛彈落入台灣南北兩處海域，但東風十一及東風十五的精準度不佳，系統可靠度不足，共軍已陸續以東風十六取代。

東風十六型彈道飛彈射程達一千至一千五百公里，可採機動部署方式發射，因此，共軍火箭軍部隊可在內陸的飛彈基地或是隱蔽地點發動攻勢，不再侷限於東南沿海的飛彈基地，而其攻擊範圍，也已將全台涵蓋在內。

我國防部稱東風十六飛彈為單一彈頭，但共軍聲稱，東風十六具有集束式多彈頭攜帶能力，可攜帶鑽地彈頭、子母彈頭和集束式多彈頭，可突破美製愛國者三型飛彈組成的攔截網。

美國智庫「2049計畫研究所」今年初曾表示，中國已在廣東北部地區部署至少十二枚東風十六型飛彈，數量可能繼續增加當中，加上其具有機動部署功能，對台灣及中國周邊的日、韓、越等國，都造成安全威脅。

中國一旦動用東風十六攻擊台灣，國軍最佳的攔截武器，就是愛三飛彈及天弓三型飛彈，主要是在對方彈道飛彈發射後重返大氣層時，從不同陣地進行反飛彈作戰，並於四十至七十公里的高空予以攔截擊毀，但東風十六若真如共軍聲稱具有集束式多彈頭的配置，則會增加我國飛彈攔截的難度及壓力。