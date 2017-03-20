李永得風波》535號釋憲案曾闡明： 盤查應有明確客觀事實

2017-03-20

〔記者張文川／台北報導〕警察能不能在路上隨便攔人盤查、看證件？律師陳敬暐指出，警察不可漫無理由，甚或以衣著不整、穿拖鞋、瞪警察為由而任意盤查路人，否則就是濫權、違反比例原則，逾越必要的程度。

律師：警方作法違反比例原則

陳敬暐說，2001年大法官釋憲535號認為，警方臨檢的規範不明確，臨檢的手段不論是路檢、取締、盤查、檢查，都屬對人或物的查驗、干預，影響人民行動自由、財產權與隱私權，應遵守法治國家警察執勤的原則，臨檢的要件、程序以及人民對違法臨檢行為的救濟，都應有法律的明確規範，才能符合憲法保障人民自由權利的精神。立法院也因應這項釋憲，訂立「警察職權行使法」。

但警察職權行使法中，對警察查證民眾身分的要件，立法者僅用「合理懷疑」有犯罪等的模糊之不確定法律用語，並沒有訂立明確的認定條件，陳敬暐認為，535號釋憲案闡明，警察人員對「人」的臨檢，因牽涉人身自由，要求更為嚴格，警方應舉證更明確的客觀事實，來證明已達「致生危害或有產生危害之虞」的程度，警方要有客觀上90%的相當理由，比如疑犯看到警察轉身就逃，或刻意轉頭閃躲，才能對當事人實施盤查臨檢，而非僅憑低度的合理懷疑。

至於對「場所」的臨檢勤務，應限於「已發生危害」或「客觀上合理判斷易生危害」的處所、交通工具或公共場所；陳敬暐解釋，理論上大約要有5、60%的合理懷疑，比如聞到車內有刺鼻異味，即可合理懷疑藏有毒品，才可臨檢。

不能因穿拖鞋、長得醜就盤查

陳敬暐認為，目前警職法的盲點在於，「相當理由」仍流於抽象而不具體，警方應將過往的辦案經驗，量化整理一套具體的認定、舉證標準，讓基層警察有所依循，路人衣著不整潔、穿拖鞋、長得醜、看不順眼，都不應是盤查的理由，雖然通緝犯3個字不會寫在臉上，「但心裡有鬼的人會瞪警察嗎？神情慌張，眼神閃躲、飄忽才合理吧！」