一紙公文 國民黨讓國產變黨產

2017-03-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨早期以「轉帳撥用」取得大批國有特種房地（日產房地），並以此獲得龐大利益。黨產會調查報告就揭露，國民黨台灣省黨部申請轉帳撥用「國有特種房屋」，是依據國民黨中央黨部編列卅五年度所屬各單位「接收敵偽物資追加」預算，提奉國防最高委員會第二二七次常務會議之核定而來，國民黨僅憑一紙公文，就得以國產變黨產，取得日產房屋產權。

台灣省政府當時並核定「黨部轉帳撥用國有特種房地交接辦法」，明定奉准轉帳房屋產權「應為黨有」，應由黨部依土地登記規定，洽所在地縣市政府地政機關申請辦理轉移登記，取得房屋所有權狀，但「轉帳房屋所屬基地不予轉帳」。

直至一九五四年，國民黨台灣省黨部竟進一步發文要求省政府，比照省府接收七間日產戲院的方式，將國有特種房物之基地（土地）也一併轉帳撥用給國民黨。同年六月，行政院函復台灣省政府，准國有特種房屋基地部分可繼續辦理轉移手續。國民黨終得用轉帳方式取得「國有特種房屋之土地」產權。

政府轉帳撥用國有房屋予國民黨的過程中，曾有部分日產房屋被列入轉帳清冊，但已遭其他機關或人民住用的情形。台灣省公產管理處還曾對此決議，如遇類似情形，將由公產管理處出售房屋給現住人承購，但房屋買賣取得的金額，卻是交給國民黨台灣省黨部領收，令人費解。

扁政府黨產小組曾決議，國民黨轉帳撥用取得房地已移轉第三人或已被政府徵收者，依其移轉或徵收當期公告現值加計四成，並按民法第二○三條規定加計五％利息之金額，通知國民黨返還。但當時「黨產條例」未立法通過，此案不了了之。