南投安置少年 遭集體性侵
〔記者陳鳳麗、佟振國／南投報導〕南投縣某少年安置機構爆發集體遭性侵案！南投檢方查出，該安置機構的陳姓男子及三名少年，涉嫌性侵另四名少年，當事人均坦承此事，陳男被諭令五萬元交保，三名惡少則移送南投地院少年法庭。
安置機構爆醜聞 有4人遭蹂躪
一名被法院裁定安置在南投縣某安置機構的少年，前年安置期滿回國中就讀，老師察覺他的情緒有問題，並發現他和廿一歲陳姓男子同住，經追問才知陳姓男子與被害少年曾被安置在同一機構，並爆出少年在機構內遭性侵，學校緊急通報，警方與社會勞動處介入調查。
集體性侵發生在二○一四年到二○一五年之間，南投地檢署本週指揮警方到該機構大規模搜索、訊問，初步確定有四名少年受害，遭性侵次數約十次，涉案的有三名安置少年與陳姓男子。
檢方查出，案發處所都在機構內的寢室或浴室，被害少年遭要求口交或肛交，性侵案是一對一，尚未發現有多ｐ；涉案陳姓男子被檢察官依妨害性自主罪，諭令五萬元交保，三名惡少被移送南投地院少年法庭；據傳還有已離院的其他少年遭性侵，檢方將繼續偵辦，性侵規模可能擴大。
遭性侵的少年指控，陳姓男子本身也是被安置，並在安置期滿後留下來在該機構當司機，進而性侵少年。
該機構說，陳姓男子是二○一二年被安置，輕度智能不足，領有身心障礙手冊，去年八月收容屆滿四年，結案後由家人帶回，但未擔任該機構的工作人員或志工。
安置機構曾嚴重超收 評鑑丁等
這家安置機構曾嚴重超收，去年被公布評鑑丁等，南投縣府社會處認為本案情節重大，將命令該機構停辦，最長為一年。
這家機構說，案發時少年多未滿十四歲，可能因認知能力不足、同儕引誘等因素所發生合意行為，多半在就寢、盥洗，或管理人員巡察空檔。
機構表示，院內還有廿九名安置少年，最快三月底申請停業，停業一個月內將由法院重新轉介；至於其他三名被害少年，一人接受緊急安置，另兩人仍在該機構安置。
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標題：南投安置少年 遭集體性侵
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