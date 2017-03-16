「付寶」中國阿里專屬 我商標戰2連敗

2017-03-16

〔記者王定傳、張慧雯／綜合報導〕「付寶」兩字專屬中國業者阿里巴巴？國內第三方支付業者歐付寶為此大打商標官司，卻已連吃兩場敗仗。

歐付寶以「ALL PAY ALL付寶及圖」申請商標獲准後，遭先以「支付Alipay.com & Device」、「ALIPAY」等申請支付寶商標的阿里巴巴指控侵權，經濟部智財局雖做出支持歐付寶的處分，但遭經濟部訴願委員會駁回。歐付寶隨即對經濟部提出行政訴訟，但智慧財產法院仍認為，兩者近似程度不低，使用的商品及服務類似，且支付寶已是著名商標，歐付寶的申請具惡意，有混淆誤認之虞，判敗訴；可上訴。

被指惡意 歐付寶傻眼

對最新判決，國內兩家「付寶」都很驚訝。歐付寶表示，對判決結果內部仍在討論中，是否上訴尚未有定論；智付寶聞訊相當意外與驚訝，表示將再詳細了解狀況。

歐付寶主張，他們是台灣歷史最悠久、知名的第三方支付業者，其商標設計概念是結合公司名稱與第三方支付，和支付寶商標外觀、觀念、讀音不同，且付寶就是付款之意，非獨創，識別性低。

歐付寶還指，阿里巴巴服務對象非我國消費者，我國「電子支付機構管理條例」二○一五年才實施，在此之前無法使用支付功能，何以支付寶在二○一一年、歐付寶申請商標時就是著名商標？

合議庭認為，「付寶」非固有中文詞彙，不等於付款，兩商標近似、類別具高度關聯性，支付寶商標經阿里巴巴長期使用，已是著名商標，具有識別性，兩者同為第三方支付業者，歐付寶的關係企業還曾是阿里巴巴「支付寶購物卡」在台經銷商，歐付寶的行為是為了搭著名商標便車，具惡意。

另，歐付寶主張法規未開放，何以成為著名商標？合議庭認為，我國消費者可透過網站資訊尋求服務，加上阿里巴巴也有與台灣業者合作，使台灣網路商店及消費者都可使用支付寶。