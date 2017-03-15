林全︰保防立法 絕不違背人權

2017-03-15

參考先進國家制度 降低疑慮

〔記者鄭鴻達／台北報導〕朝野立委昨在立院總質詢時關切行政部門研擬「國家保防工作法草案」情況，行政院長林全答詢表示，外界對「保防法」的疑慮，是因對保防工作仍留在傳統想法，因此會參考先進國家制度訂定，以降低疑慮；他強調，只要違背人權及言論自由，行政院不可能會通過。

民進黨立委鄭寶清質詢是否須訂定專法確保國安，林揆表示，將檢視現有法律是否有漏洞需檢討，已針對現有法律補強，或是訂定新法，行政院都不排除各種可能。

評論政策的言論自由 不應受限

林揆強調，評論公共政策屬言論自由範圍，不應有任何限制，國家保防工作、制度與保障人權及言論自由可兼顧，許多國家對此做得不錯，台灣這方面非常落後，須學習各個先進國家的制度。

民進黨立委陳明文前天拋出可制定「反滲透法」，並加強防範共諜及「假新聞」；對此，林揆表示，任何有關國家安全的檢視或立法，都不會妨害人民言論自由，國家安全很重要，但保障人民言論自由也非常重要，行政院會按照保障言論自由的原則處理。

國民黨立委楊鎮浯、李彥秀也詢及此議題，林揆表示，對任何公共政策的評論，都是言論自由的範圍，不應有限制；但對於有政治團體要影響言論自由，也要有政治事實，不能臆測，但若沒有具體事證，確實不應把「假新聞」當成影響國家安全的事情看待。

張小月︰台灣有共諜 想當然耳

此外，中國對台滲透情形嚴重，甚至傳出潛伏在台的間諜高達五千人，陸委會主委張小月受訪表示，政府部門從未公布任何相關數據，但台灣處境特殊，對岸虎視眈眈，「有共諜存在是想當然耳的事」，內部要做好管控；對岸隨時要刺探台灣機密，了解機密情資，如何確保情資及資安，是政府重要工作。

針對部分民進黨立委提議制定「反滲透法」，張小月表示，相關機關會找陸委會討論，若各機關認為有必要，會支持；至於外界憂心保防立法對人權的衝擊，張小月說，自由民主是堅持的價值，但要建立在法治基礎上，政府部門最重要的，就是保障國安與民眾權益。