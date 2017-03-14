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律師︰女童第一時間證詞 具可信度

2017-03-14

〔記者黃捷、陳炳宏／台北報導〕陳姓男子涉嫌猥褻、指侵女童案，士林地方法院認定指侵罪證不足，有律師痛批，兒童謊稱遭性侵機率極低，合議庭卻忽視女童第一時間的證詞，在保護人權當下，可能犧牲「發現真實」的司法正義。

該名律師表示，美國有研究指出，兒童故意謊稱遭性侵的機率不到一％，因此，美國在審理兒童性侵案件時，都先假設兒童陳述內容為真，再嘗試推翻證詞的可能性；我方卻反過來，藉由補強證據證實兒童的供詞。

他說，四歲女童表達能力有限，也從未接觸性事，第一時間能清楚陳述「插進尿尿的地方」，就有一定可信度；之後出庭的證述內容，可能因記憶模糊，或與其他經驗混淆，真實性反而下降。

兒福聯盟執行長陳麗如表示，法院應依照兒少性剝削防制條例的規定，透過司法訊問員收集孩子的證詞，不該只靠身體是否有損傷來定罪。

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