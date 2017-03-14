「叔叔摸我窩窩」性侵女童起訴 法院判猥褻

2017-03-14

〔記者黃捷／台北報導〕六十多歲的陳姓男看護，見四歲女童落單，竟拍攝女童私處照，還涉嫌指侵她，再給一百元當「獎勵」。女童指證，「叔叔用手摸我窩窩（指私處）…有插進尿尿的地方」，且陳男測謊未過，士林檢方依加重強制性交罪等罪起訴陳男；士林地院審理，認為女童下體無傷，處女膜完整，私處也採集不到陳男ＤＮＡ，且女童找媽媽時無掙扎、哭泣，指侵部分罪證不足，僅依違反《兒童及少年性交易防制條例》、強制猥褻，判陳男五年半。

判決指出，陳男在北市某醫院擔任看護，去年七月某日下午，推著病人到走廊外抽菸，看見被害女童獨自一人玩耍，竟上前褪去女童內褲，撫摸大腿內側及外陰部，並拿手機拍攝私處，完事後給女童一百元。

男看護伸狼爪 測謊未過

女童拿著一百元跑去找媽媽，媽媽詢問金錢來源，女童回答「叔叔用手摸我窩窩」，媽媽憤而報警。警方調閱監視器，根據女童描述的特徵，在醫院內逮捕陳男，並從他手機內找到五張猥褻照片。

檢警偵訊時，陳男僅承認拍攝猥褻照及撫摸女童私處，否認指侵，並辯稱未脅迫、阻擋女童離去；但因測謊未過，且女童供稱「叔叔用手摸我窩窩…有插進尿尿的地方」、「感覺有一個怪東東，硬硬的」，對於過程指證歷歷，檢方依加重強制性交罪等罪起訴陳男。

合議庭審理時，女童改口供稱「只有摸外面」、「沒有把手伸進去」，心理諮商師也證稱：「女童證詞改變，說明癒後狀況良好，但無法推斷初始證詞真實性。」

處女膜完整 採嫌犯無ＤＮＡ

由於女童私處完好無損，未採集到陳男ＤＮＡ，且案發時女童年僅四歲，生殖器未發育成熟，若遭指侵，應會感覺疼痛不適，但監視器拍到女童回頭找媽媽，沒有掙扎、哭泣等自然反應，測謊結果也不能與科學證據相比，難認陳男有指侵行為。

士林地院合議庭引《兒童權利公約》等規定及最高法院過去判決，認為女童未滿十四歲，對性事懵懂無知，陳男拍攝、猥褻行為均屬「違反女童意願」，因此依違反《兒童及少年性交易防制條例》、強制猥褻判刑。