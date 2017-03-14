「叔叔摸我窩窩」性侵女童起訴 法院判猥褻
〔記者黃捷／台北報導〕六十多歲的陳姓男看護，見四歲女童落單，竟拍攝女童私處照，還涉嫌指侵她，再給一百元當「獎勵」。女童指證，「叔叔用手摸我窩窩（指私處）…有插進尿尿的地方」，且陳男測謊未過，士林檢方依加重強制性交罪等罪起訴陳男；士林地院審理，認為女童下體無傷，處女膜完整，私處也採集不到陳男ＤＮＡ，且女童找媽媽時無掙扎、哭泣，指侵部分罪證不足，僅依違反《兒童及少年性交易防制條例》、強制猥褻，判陳男五年半。
判決指出，陳男在北市某醫院擔任看護，去年七月某日下午，推著病人到走廊外抽菸，看見被害女童獨自一人玩耍，竟上前褪去女童內褲，撫摸大腿內側及外陰部，並拿手機拍攝私處，完事後給女童一百元。
男看護伸狼爪 測謊未過
女童拿著一百元跑去找媽媽，媽媽詢問金錢來源，女童回答「叔叔用手摸我窩窩」，媽媽憤而報警。警方調閱監視器，根據女童描述的特徵，在醫院內逮捕陳男，並從他手機內找到五張猥褻照片。
檢警偵訊時，陳男僅承認拍攝猥褻照及撫摸女童私處，否認指侵，並辯稱未脅迫、阻擋女童離去；但因測謊未過，且女童供稱「叔叔用手摸我窩窩…有插進尿尿的地方」、「感覺有一個怪東東，硬硬的」，對於過程指證歷歷，檢方依加重強制性交罪等罪起訴陳男。
合議庭審理時，女童改口供稱「只有摸外面」、「沒有把手伸進去」，心理諮商師也證稱：「女童證詞改變，說明癒後狀況良好，但無法推斷初始證詞真實性。」
處女膜完整 採嫌犯無ＤＮＡ
由於女童私處完好無損，未採集到陳男ＤＮＡ，且案發時女童年僅四歲，生殖器未發育成熟，若遭指侵，應會感覺疼痛不適，但監視器拍到女童回頭找媽媽，沒有掙扎、哭泣等自然反應，測謊結果也不能與科學證據相比，難認陳男有指侵行為。
士林地院合議庭引《兒童權利公約》等規定及最高法院過去判決，認為女童未滿十四歲，對性事懵懂無知，陳男拍攝、猥褻行為均屬「違反女童意願」，因此依違反《兒童及少年性交易防制條例》、強制猥褻判刑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 性侵案8度發回更審 纏訟14年後換新法官終定讞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 華山生物多樣 夜觀生態旅遊夯
- 【不受復興航空斷航影響】澎湖空中運能 較去年同期增
- 楊梅裕成、瑞溪路口改善壅塞 明施工
- 料定美升息 歐股上揚
- 颱風影響產季延後 將軍溫室蘆筍搶先上市
- 證券行情表、證券表格
- 陸橋鋪磁磚 基隆議長：天雨路更滑
- 彰化秀水花秀路工廠倉庫火災 持續搶救中
- 郭蓬生罹癌仍是工作狂 不料栽在酒駕案
- 台北》敦化國小食物中毒 仙人掌桿菌惹禍
- 台北》促閒置屋釋出 推「包租代管」
- 日勞資雙方決定 月加班不超過100小時
- 全縣最資深 五結農會總幹事「八連霸」
- 子瑜直播做料理 50萬人流口水
- 爭議17年 太保第8公墓清明前完遷
- Sony新旗艦4月上市 XZs酷炫慢動作錄影
- 愛黛兒摸肚報喜 疑懷老二
- 促轉會定位 比照黨產會獨立運作
- 美國廚藝學院證照培訓班 即將登台
- 紅毛城立起來明信片 韓旅人最愛
- 暗殺英美人士 金正恩密令失敗
- 測速照相取締 龜山東萬壽路再奪冠
- 白目樂隊拚恥度 主唱開腿彈吉他
- 經典賽》打者國際賽大躍進 王溢正：投手也要力求進步
- 衣索比亞垃圾山大崩塌 瞬奪50命
- 北京酬庸 港特首梁振英 兼中國政協副主席
- 外資將逃離台股？金管會︰無異常匯出
- 吃番茄加油添醋再加熱 有助乳癌放療
- 連結沙雕區、會展中心 南投又要建吊橋
- 【愛讀書】 《尋找那本神奇的書》
- 偏校義煮 魚丸伯生命故事勵志
- 〈廢核救家園〉福島核災區土壤改良？一切都是鉀的
- 生活零廢棄 埔里青農推共租機具
- 張景嵐曾月賺6000 賣名牌包度小月
- 蔡下週登臨潛艦
- 【藝文短訊】 鄭邦鎮講「台灣文學史的新腳印」
- 樹林農會改選涉賄 檢調約談35人
- 〈甲種電匠、中餐乙級檢定〉四維高中獲證照人數 花蓮之冠
標題：「叔叔摸我窩窩」性侵女童起訴 法院判猥褻
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email