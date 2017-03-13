黨產會4月聽證會 追查婦聯會3大財源
勞軍捐、防衛捐、國民黨代領轉發經費
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會四月將針對婦聯會開聽證會，黨產會委員指出，屆時將聚焦婦聯會早期三大資金來源「勞軍捐」、「防衛捐」及「國民黨代領轉發經費」，釐清婦聯會財務等是否受國民黨實質控制，進一步對婦聯會是否為國民黨附隨組織進行認定。
若婦聯會阻調查 將祭出罰則
黨產會委員表示，黨產會多次行文向婦聯會索取會員名冊等相關資料，但婦聯會始終沒有回應；黨產會計畫四月聽證程序結束後，陸續約詢婦聯會相關成員，若婦聯會再不提供資料、阻撓調查，黨產會可依「黨產條例」規定祭出罰則。
依據黨產條例，受調查之機關、法人、團體或個人不得規避、拒絕或妨害調查；若違反規定者，可處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。
黨產會委員指出，婦聯會當年資金除了勞軍捐外，還有政府遷台之初課徵的防衛捐，然而高達九百億元勞軍捐流向不明，且有多少防衛捐流向婦聯會也不得而知。
此外，婦聯會聲稱自己是民間機構，但早期卻以與救國團相同手法，透過黨政運作「層層轉手」吸取政府資源。三大財源累加，成就現在坐擁三百八十億元資產的婦聯會。
他指出，黨產會調閱國民黨歷次會議就驚見，早期婦聯會及其旗下的華興育幼院的部份財源，竟是先由國防部編列於「大陸敵後工作項目」等項目中，再委託國民黨辦理該項工作，最後政府撥款給國民黨中央委員會、透過國民黨「代領轉發」給婦聯會。這也顯示，婦聯會與國民黨絕對脫離不了關係。
黨產會委員強調，婦聯會就是黨國體制的產物，「自由中國」雜誌一九五九年就曾刊出一篇「如此婦聯會！」讀者投書，一名署名「微言」的國小教師，揭露學校訓導課分發學校各班級義賣「敬軍花」，要求學生以每枚一元價格，每人認購一枚，學生認購敬軍花的費用，則繳納給婦聯會前身「婦女反共抗俄聯合會」，根本是「假敬軍之名，斂錢來朋分」。
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