化老化危機為轉機 勞動部︰協助中壯年投入職場

2017-03-10

〔記者黃邦平／台北報導〕台灣人口老化，但四十五歲以上的中高齡者勞動參與率就明顯下降，影響台灣國家競爭力。勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組組長蘇昭如表示，現階段會優先協助「中壯年」投入職場。

勞動基準法規定勞工年滿六十五歲強制退休，勞工保險老年給付目前是六十歲即可請領，明年起會逐年延後至六十五歲。勞動部指出，目前我國六十五歲以上老年人口勞動參與率約八％至九％之間，樂見老人繼續工作。

蘇昭如指出，我國整體人口結構有少子化、高齡化趨勢，老年人口持續增加，依主計總處調查，六十五歲以上老年人口勞動參與率約八．八％，延後退出職場的時間，對老人健康也有幫助。

目前勞動部開辦銀髮人才資源中心，主要協助五十五歲以上民眾尋找適合的工作機會；但發現受僱者在職場上最常受到年齡歧視，男性有七．四％，女性也有六．二％，高齡就業困難重重。

依據勞動部調查，目前台灣六十五歲以上勞動參與率與國際比較算偏低，台灣大致維持在八％至九％，鄰近的韓國有卅一．三％，新加坡有廿五．八％，日本也有廿二．一％，香港九．四％與我國較接近。