彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重

2017-03-10

〔記者涂鉅旻、林良昇／台北報導〕民進黨中常會前天提到中國滲透台灣狀況趨於嚴重，對此，國安局長彭勝竹昨在立院答覆民進黨立委羅致政詢問時坦言，中國利用各種方式滲入，「感覺上比過去更嚴重」。法務部調查局長蔡清祥、內政部移民署長何榮村、警政署長陳國恩亦持同樣看法。

羅致政昨在外交及國防委員會指出，我國反情報工作依據「保防工作作業要點」執行，僅是行政命令，缺乏好的法律基礎，未來他也會提出自己研擬的「反情報工作法草案」，盼各界勿被「人二復辟」、「擴權」等說法誤導，法務部也不要太急。蔡清祥對此回答：「是。」

不過，國民黨立委江啟臣問，有哪些國安據點被滲透？相關官員皆稱「沒有」。江痛批，「那到底哪裡被滲透了？」如果未被滲透，難道是官員在國會殿堂欺騙立委？他對於我國反情報、反滲透工作有很大疑慮。江並說，如果反滲透工作礙於手段、法源不足，可以檢討，但不該引發「假保防真東廠」的疑慮。

江啟臣另詢問，國安局有無掌握下月美中川習會相關資訊？彭勝竹說，川普對於美中關係，仍會表達「一法三公報」立場，也可能再度強調「對台六項保證」，雙方也可能對北韓議題有所討論。

川普會習近平 可能重申對台六項保證

由於美國在南韓部署「薩德」飛彈防禦系統，引發中國強烈反彈。彭勝竹昨答覆立委時表示，中國企圖聯合俄國反對「薩德」，也可能加大對南韓施壓力道，不排除東北亞軍事競賽升高的可能性。

此外，一名印尼女子上月疑似涉及伊斯蘭國（IS）遭我國遣返，彭勝竹表示，這名女子是因「來台與工作目的不同」，並且逾期滯台，才被移民署遣返。

民進黨立委蔡適應詢問是否掌握疑涉恐怖活動的外籍人士？國安局第三處處長黃裕順表示，國安局有監控名單。蔡追問：「（人數）一百個以內嗎？」黃說，「沒那麼多！」並稱涉恐名單敏感，不願多透露。

監院調查報告 籲評估反恐專法必要性

據了解，國安局在上會期提出報告指出，國內有八名疑似支持IS傾向的可疑人士。蔡適應昨問八人最新情況，黃裕順說，這八人屬精神不穩定者，國安局會繼續密切監控。

鑑於國際恐怖主義活動猖獗，監察院昨也通過包宗和等監委的調查報告，呼籲政府強化全民反恐意識，並在杜絕侵犯人權疑慮前提下，審慎評估反恐專法的必要性，有效統合事權與資源，以打擊恐怖主義的蔓延；另應強化邊境查核與管制能力，將國際恐怖主義活動阻絕於境外。