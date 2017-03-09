| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

尋求兩岸新共識 陳唐山：雙方可坐下來談

2017-03-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國正值「兩會」期間，相關要員近日大談「九二共識」老調，我國前外長、遠景基金會董事長陳唐山昨表示，蔡政府基於民意不可能同意「根本不存在的九二共識」，但另一方面台灣也要和中國和平相處，雙方可坐下來談共同能夠接受的項目，「我們在等這個」。

中國正進行人大與政協會議，中國外長王毅重申「一中原則」。中國國台辦主任張志軍也重話批評，稱台獨之路走到盡頭就是統一。陳唐山昨受邀至輔大發表「海峽兩岸之未來、川普新任與和平」演講，分析近期的美中台及亞太局勢走向。陳唐山說，蔡政府上任將滿一週年，外界都非常關切兩岸關係有無進展。他透露，檯面上陸委會與國台辦等官方管道沒有來往，但「中國有開一個小門」，檯面下所有事情都在持續溝通當中。

至於中國重申「九二共識」，他指出，民進黨之所以再次執政，顯然是因台灣多數人不滿前總統馬英九的政策過度傾中，而其中一個重要因素就是「九二共識」。

陳唐山說，蔡政府很清楚民意所趨，故不可能同意「九二共識」，希望中國尊重台灣民主體制。不過，台灣要和中國和平相處，這完全沒問題，雙方可坐下來、談一談彼此共同能夠接受的項目，他也意有所指地說「我們在等這個東西」。

陳唐山說，中共今年將召開十九大，目前首要之務是謀求國內安定、穩定習政權，所以他研判台灣與中國的關係，將至少維持現狀到年底。

廣告
  • 遠景基金會董事長陳唐山在輔仁大學發表演講，評析世界局勢。（記者呂伊萱攝）

    遠景基金會董事長陳唐山在輔仁大學發表演講，評析世界局勢。（記者呂伊萱攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 九二共識
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：尋求兩岸新共識 陳唐山：雙方可坐下來談


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.