尋求兩岸新共識 陳唐山：雙方可坐下來談

2017-03-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國正值「兩會」期間，相關要員近日大談「九二共識」老調，我國前外長、遠景基金會董事長陳唐山昨表示，蔡政府基於民意不可能同意「根本不存在的九二共識」，但另一方面台灣也要和中國和平相處，雙方可坐下來談共同能夠接受的項目，「我們在等這個」。

中國正進行人大與政協會議，中國外長王毅重申「一中原則」。中國國台辦主任張志軍也重話批評，稱台獨之路走到盡頭就是統一。陳唐山昨受邀至輔大發表「海峽兩岸之未來、川普新任與和平」演講，分析近期的美中台及亞太局勢走向。陳唐山說，蔡政府上任將滿一週年，外界都非常關切兩岸關係有無進展。他透露，檯面上陸委會與國台辦等官方管道沒有來往，但「中國有開一個小門」，檯面下所有事情都在持續溝通當中。

至於中國重申「九二共識」，他指出，民進黨之所以再次執政，顯然是因台灣多數人不滿前總統馬英九的政策過度傾中，而其中一個重要因素就是「九二共識」。

陳唐山說，蔡政府很清楚民意所趨，故不可能同意「九二共識」，希望中國尊重台灣民主體制。不過，台灣要和中國和平相處，這完全沒問題，雙方可坐下來、談一談彼此共同能夠接受的項目，他也意有所指地說「我們在等這個東西」。

陳唐山說，中共今年將召開十九大，目前首要之務是謀求國內安定、穩定習政權，所以他研判台灣與中國的關係，將至少維持現狀到年底。