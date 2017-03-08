再爆偽藥 冠脂妥回收換藥
任何批號 都可免費換藥
〔記者林惠琴、陳慰慈／綜合報導〕偽藥風暴持續延燒，衛福部食藥署長吳秀梅昨證實，「冠脂妥」除了批號「MV503」摻有假貨外，市面上也有批號「MK479」偽藥流通，決定啟動全面回收「冠脂妥」，所有批號都可換藥，而且不另收費用，民眾可至原本取藥的醫療院所或藥局通路換貨。
吳秀梅指出，批號「MK479」偽藥成分與「MV503」的偽藥一樣，均是用另一款降血脂藥「Atorvastatin」混充，該藥也可降血脂，只是效果較差，民眾無需過度擔心，不過，用「Ａ藥冒充成Ｂ藥」就是偽藥。偽藥主要出現在社區藥局，實際數量、分布，都有待釐清。
原廠：只剩一顆也可換
吳秀梅說，為確保民眾安全，「冠脂妥」不論任何批號均可進行更換，由原廠台灣阿斯特捷利康公司提供全新批號的藥品，全部在英國製造、包裝完成。原廠昨已開始鋪貨，但受限於人力，實際貨到通路需要一點時間，部分民眾可能無法立刻換到藥。
食藥署企劃及科技管理組副組長遲蘭慧說明，國內冠脂妥每月用量約二十萬盒，醫學中心、區域醫院均由原廠直接供貨，偽藥風險不大，地區醫院、基層醫療院所與藥局則可能非原廠直接供貨，民眾若有疑慮，可至原取藥通路換藥。
台灣阿斯特捷利康公司指出，全面啟動「病患安全防偽專案」，民眾換藥不需額外負擔藥費，就算剩藥只剩一顆也可更換。
中華民國藥師公會全聯會發言人沈采穎強調，「冠脂妥」專利於去年到期，目前國內有三款同成分學名藥可替代，民眾不必擔心停藥問題。
包裝、藥錠 3招辨假貨
另外，台灣阿斯特捷利康公司提供民眾防偽辨識說明，強調原廠外盒上冠脂妥的「妥」字，最上面的一劃較撇，仿冒品的「妥」字則較平；原廠鋁箔包裝寬度較寬，仿冒品僅六．七公分；原廠藥錠顏色較深、刻痕深度也較深，但仿冒品則是藥錠顏色較淺、刻痕深度也較淺。
檢方昨提訊週一遭法院羈押禁見的潘立武、潘駿達，針對二人是否亦涉嫌製造批號MK479的「冠脂妥」偽藥，及外傳也有偽藥疑慮的「力清之」、「維妥力」、「佳糖維」三藥品，進行釐清調查。
檢調目前尚未在潘立武、潘駿達的新北汐止工廠發現MK479批號藥品及另三種藥品，但因兩人將另一種降血脂藥「立普妥」改製成批號MV503的「冠脂妥」，交由盤商陳翰霖向藥局兜售，檢調也將追查有無其他偽藥銷售管道及下游廠商。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 真的不是針對你！美韓將共同向中國說明薩德
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 北市嬰兒輪狀病毒疫苗接種 4╱5起補助
- 歐洲首例！ 法動物園犀牛遭射殺鋸走犀牛角
- 台灣大限定版iPhone 6 輕鬆入手─史上最便宜 攜碼或續約月付1,199元 高階手機免費擁有
- 中正紀念堂蔣銅像 專家建議沉進地底
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 張韻明個展《心象‧無相》
- 愛迪生7歲就幫媽媽順利手術？ 中國小學課文惹議
- 隱匿醫師身分受聘大學任教 一審判賠溢領薪水
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 不走父母的路 彰女雙姝興趣當家
- 《自由廣場》《青年論政》動物園轉型看中正紀念堂存廢
- 台股青紅燈》減資爽到誰？
- 自由談》有錢判生無錢判死
- 《自由廣場》三月九日 與馬偕同行
- 鬧場六人組 兩男二二八涉毆獨派
- 渭水之丘護欄 腳懸半空拍照嚇人
- 危機感加深 議員多盼維持現狀
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 一日農夫受歡迎 日客3年成長11％
- 小西瓜摘星 錄取長庚中醫系
- 年改公聽會遭鬧場 試院譴責
- 田地鹽化「種不活」 彰縣農爭補償
- 苦民所苦 議員籲市府凍漲房屋稅
- 玖壹壹混過《艋舺》 春風曬青澀劇照
- 摩蘇爾激戰 父抱幼女淚奔自由
- 大學繁星放榜 錄取率62.78%創新高
- 繁星83人上榜 新化高中表現亮眼
- ＣＰＬ報價狂漲64％ 中石化受惠 Q1虧轉盈
- 《自由廣場》原地劃設辦法 要抗議也要支持
- 〈愛の相親事件簿〉兩敗俱傷的空殼婚姻
- 觀察筆記-誰之過
- 棄建中讀及人 清寒生拚進台大生命科學系
- 高分生棄醫科 歐陽群如願擁抱森林
- 不畏妖怪嘲笑 新台灣之子通過醫學系考驗
- 2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
- 奪首座木棒冠軍 平鎮高中獲表揚
- 貿協聯日 拓展新南向
- 晟德布局併購 擴大營運規模
標題：再爆偽藥 冠脂妥回收換藥
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email