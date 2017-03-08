再爆偽藥 冠脂妥回收換藥

2017-03-08

任何批號 都可免費換藥

〔記者林惠琴、陳慰慈／綜合報導〕偽藥風暴持續延燒，衛福部食藥署長吳秀梅昨證實，「冠脂妥」除了批號「MV503」摻有假貨外，市面上也有批號「MK479」偽藥流通，決定啟動全面回收「冠脂妥」，所有批號都可換藥，而且不另收費用，民眾可至原本取藥的醫療院所或藥局通路換貨。

吳秀梅指出，批號「MK479」偽藥成分與「MV503」的偽藥一樣，均是用另一款降血脂藥「Atorvastatin」混充，該藥也可降血脂，只是效果較差，民眾無需過度擔心，不過，用「Ａ藥冒充成Ｂ藥」就是偽藥。偽藥主要出現在社區藥局，實際數量、分布，都有待釐清。

原廠：只剩一顆也可換

吳秀梅說，為確保民眾安全，「冠脂妥」不論任何批號均可進行更換，由原廠台灣阿斯特捷利康公司提供全新批號的藥品，全部在英國製造、包裝完成。原廠昨已開始鋪貨，但受限於人力，實際貨到通路需要一點時間，部分民眾可能無法立刻換到藥。

食藥署企劃及科技管理組副組長遲蘭慧說明，國內冠脂妥每月用量約二十萬盒，醫學中心、區域醫院均由原廠直接供貨，偽藥風險不大，地區醫院、基層醫療院所與藥局則可能非原廠直接供貨，民眾若有疑慮，可至原取藥通路換藥。

台灣阿斯特捷利康公司指出，全面啟動「病患安全防偽專案」，民眾換藥不需額外負擔藥費，就算剩藥只剩一顆也可更換。

中華民國藥師公會全聯會發言人沈采穎強調，「冠脂妥」專利於去年到期，目前國內有三款同成分學名藥可替代，民眾不必擔心停藥問題。

包裝、藥錠 3招辨假貨

另外，台灣阿斯特捷利康公司提供民眾防偽辨識說明，強調原廠外盒上冠脂妥的「妥」字，最上面的一劃較撇，仿冒品的「妥」字則較平；原廠鋁箔包裝寬度較寬，仿冒品僅六．七公分；原廠藥錠顏色較深、刻痕深度也較深，但仿冒品則是藥錠顏色較淺、刻痕深度也較淺。

檢方昨提訊週一遭法院羈押禁見的潘立武、潘駿達，針對二人是否亦涉嫌製造批號MK479的「冠脂妥」偽藥，及外傳也有偽藥疑慮的「力清之」、「維妥力」、「佳糖維」三藥品，進行釐清調查。

檢調目前尚未在潘立武、潘駿達的新北汐止工廠發現MK479批號藥品及另三種藥品，但因兩人將另一種降血脂藥「立普妥」改製成批號MV503的「冠脂妥」，交由盤商陳翰霖向藥局兜售，檢調也將追查有無其他偽藥銷售管道及下游廠商。