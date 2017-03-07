大學學生組織串聯 反中生承諾書
〔記者吳柏軒／台北報導〕國內多所大學為招收中國學生而簽署承諾書，引發學界批評大學失格，戕害學術自由，大學生自治組織也發起連署，由大學法改革陣線串聯全國，譴責各校不該切割學術與政治關係，需彌補自由學風損害，未來不再簽類似文件，截至昨晚已有近二十個社團、學生組織加入。
大學法改革陣線指出，中生來台，大學替其簽下承諾書，強調其來台的教學及活動不涉政治敏感議題，但為何其他外籍學生來台都不需類似文件，質疑大學推諉卸責，此舉已傷害學術自由價值，形同「自我閹割」，也影響教師講學及學生選課權益，因此發動連署。
該連署前天深夜在網路上架，截至昨晚已有台灣大學、清華大學、台灣藝術大學、陽明大學、交通大學、台北商業大學、中興大學、政治大學、中山大學等學生會及其他學生社團加入。
連署聲明直陳，台灣社會對政治冷漠，是威權時代養成「別碰政治」的自保心態，但大學應鼓勵學生關心公共事務，而今多所大學校長的聲明竟切割學術與政治的關係以推諉卸責，實為自我降格。聲明呼籲大學撇開老舊思想，更不該自我降格、捨棄社會責任，需揭露簽署文字，並承諾未來絕不再簽可能傷及學術自由的文件，彌補自由民主學風的損害。
教育部長潘文忠調查發現，大學各校從二○一○年馬政府時代就有簽承諾書，但文字樣態歧異甚大，需花兩週時間收集分析。他強調，支持兩岸學術交流，但須站在對等、互惠、尊重學術的立場，不能自我矮化或設限。
教長：兩岸交流須對等
潘文忠說，不少學校僅由系所、學院甚至承辦人就直接簽承諾書，未來將與相關單位討論原則規範，研擬標準作業流程，不能對方一個傳真、一個要求，就隨便簽署文件出去。
清大校長賀陳弘則說，若未來能有官方提供的範本，的確方便也可解決實際需求，並避免不必要的政治攻擊，但希望教育部多與大學溝通研商。
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標題：大學學生組織串聯 反中生承諾書
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