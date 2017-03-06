台電重估 3核電廠除役 經費翻倍至6200億
曾遭質疑低估 台電打迷糊仗
〔記者黃佩君／台北報導〕台灣三座核電廠明年起陸續除役，台電之前估計六部機組除役經費共六七五億台幣，整體包括核廢最終處置等共需三三五三億元，此數字多次在立院遭質疑嚴重低估，台電均不願表態。據最新版評估，每座核電廠除役就需一四○○億元，加上核一、二廠改室內乾貯及無人島集中式貯存方案，總費用高達六二○○億元，核後端基金根本不足支應，短缺近三千億元恐全民買單，平均每位國民要負擔約一萬三千元。
核後端基金 缺口高達三千億
核能除役經費是由核電每度提撥約○．一七元的「核能後端發電營運基金」（簡稱核後端基金）支應，根據台電二○一一年評估，到除役時預計可收到三三五三億元，三座核電廠除役僅需六七五億台幣，加上高、低放射核廢處置等項目，足夠支應一切除役支出。
但此估算遭環團及立委強烈質疑，時代力量立委黃國昌就曾質疑核電廠除役花費交代不清，恐根本不夠用。然而台電對此質疑始終未表態，大打迷糊仗，卻自二○一三年起提升提撥率到○．三七元。而依規定，核後端基金每五年須重新估算，並重算每度核電分攤率，台電去年即應更新估算，卻遲未公布。
根據台電最新評估，核後端基金不僅不足支應除役，甚至有高達三千億缺口。據了解，台電最新估算，每座核電廠除役就要一四○○億經費；而核一、二乾式貯存遭新北市卡關，去年原能會要求台電須將乾貯場由露天改為室內式，改建加上鋼桶估計需一二○○億元。
此外，由於低放廢棄物最終處置場選址因公投卡關，蘭嶼核廢遲未能遷出，台電呈報經濟部將採無人島「暫放」的集中式貯存計畫，也預計耗費八二九．五億。在尚未計入高放核廢料最終處置的情況下，目前除役相關總經費就高達六二○○億元，資金缺口近三千億元，幾與核後端基金相當。
台電擬逐年撥補 恐全民買單
台電表示，由於目前核後端基金認列數明顯不足，未來可能採年金方式，每年挹注一定資金撥補。但以核電除役最長廿五年計算，台電每年須撥補上百億才能填補缺口，未來恐仍陷全民買單。
經濟部指出，核後端基金的確去年就應重估，但目前台電僅在核後端委員會報告過一次，尚未定案，近期就會做決定。而原核後端基金估算尚可因應除役，現因無法估算最終處置衍生的成本，包括乾貯改室內、鐵桶及集中式貯存等新增項目，原規劃恐已不夠支應，但「只要能夠補足錢的方法，現在都有在思考」。
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