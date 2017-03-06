陳儀深：應追究蔣介石、彭孟緝加害者責任
2017-03-06
二二八時血洗高雄、後來又大搞白色恐怖
〔記者陳鈺馥、王榮祥／綜合報導〕二二八事件七十週年，七十年前三月六日當天，高雄要塞司令彭孟緝在未獲上級指示下派兵血洗高雄，造成至少六百人死亡慘劇。中研院近代史副研究員陳儀深受訪指出，事後蔣介石立刻對彭拔擢升官，更放任他在五○年代大搞白色恐怖，蔣、彭兩人戕害人權甚鉅，轉型正義一定要追究加害者責任。
包括基進黨等多個青年社團昨也在高雄市歷史博物館前發起高雄大屠殺七十週年追思會，並在愛河上懸掛「屠殺記憶、記憶屠殺」白布條，追悼二二八受難者、也強烈控訴主導屠殺的元凶。
基進黨發言人顏銘緯指出，想透過追思會呼籲政府找出二二八元凶，把蔣介石、彭孟緝定為元凶與負責人，並應更改帶有屠殺者姓名的道路名。
陳儀深受訪表示，高雄二二八和北部不同，即不必等到蔣介石派的中國廿一師登陸，「高雄屠夫」彭孟緝就先大開殺戒了。北部是在三月八日福建憲兵團來台、陳儀九日宣布戒嚴、廿一師登陸後，才展開大規模鎮壓。
陳儀深說，彭的軍人性格明顯，聽廣播就自認陳儀已被暴徒挾持，六日上午高雄市長黃仲圖、高雄市日產清查室主任凃光明等人上壽山，與彭談論九條「和平條款」，結果凃被栽贓帶槍欲行兇，一干人等全被押在軍營，事後涂光明慘遭槍斃。
陳儀深指出，六日下午彭孟緝派兵進攻高雄市政府、火車站及高雄中學，無差別濫殺議員、學生及民眾，愛河旁屍橫遍野。根據情治單位呈給南京政府報告，記錄高雄擊匪五、六百人。
二二八國家紀念館館長楊振隆表示，高雄二二八受難者絕對不只六百人，許多人失蹤、音訊全無，至今也找不到屍體，他叔叔也在高雄二二八無端被殺，由於隨之而來的戒嚴及白色恐怖，讓多數台灣人噤聲不語，也不敢談論，叔叔死了十六年後，才敢去向政府報死亡。
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