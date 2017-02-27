移民新令 害小阿里遭機場留置

2017-02-27

已故美國拳王阿里之子小阿里（Muhammad Ali Jr.）與母親、阿里第一任妻子卡里亞（Khalilah Camacho Ali）兩人，從牙買加省親返美，本月七日在佛羅里達勞德岱堡—好萊塢國際機場入境時，遭海關暨邊境保護局（CBP）訊問其祖先和宗教。四十四歲的小阿里雖表明自己是擁有公民身分的穆斯林，卻仍被留置兩小時。律師表示，此次兩人返美首度被CBP訊問信仰、祖先，不啻為美國歷史反諷：「拳王阿里為信仰自由而戰，現在川普擔任總統，小阿里又得為信仰而戰？」阿里二○○五年獲布希總統親授美國平民最高榮譽「總統自由勳章」，一六年逝世。（取自網路）