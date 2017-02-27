「二七部隊」部隊長鍾逸人：殺人凶手變一代偉人 如何轉型正義

2017-02-27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕二二八事件將滿七十週年，當年民間抗暴行動中唯一有組織的民兵「二七部隊」，部隊長鍾逸人今年已九十六歲，做為歷史的見證人，他昨天接受本報專訪表示，二二八事件造成族群對立，「台灣菁英被殺害的首謀就是蔣介石」，但歷史或國民教育都未把這點寫入，至今還有很多學校仍立蔣的銅像，讓學子的價值觀錯亂，「殺人凶手」變「一代偉人、民族救星」，國家如何能「轉型正義」？

「台灣菁英被殺害的首謀就是蔣介石」

鍾逸人說，以前國民黨將陳儀列為二二八事件最大的元凶，其實陳儀是蔣介石的「代罪羔羊」，當年無數台灣菁英死於非命，是誰有權下如此重大的決定？陳儀敢下嗎？國史館日前已揭露「陳儀請兵電文」，證實是蔣介石派兵來台，而在二二八事件中號稱「殺人王」的彭孟緝等人，事後還加官晉爵。

他強調，一切的跡證都顯示，蔣介石才是事件的元凶，但課本還在教學生「一代偉人，民族救星」，這就是台灣「轉型正義」無法做到位的原因。

二二八事件發生時，二十六歲的鍾逸人擔任《和平日報》記者，目睹國民黨政府來台的腐敗事端；二二八事件發生後，他與中部地區好友和台中第一中學學弟共組「二七部隊」對抗國民黨軍隊，並被推為部隊長，最後在南投埔里烏牛欄台地兵敗被俘，入獄十四年。他說，這期間曾被判兩次死刑，自己根本是死裡逃生。

出獄後，鍾逸人從事綠藻事業，但他說，國民黨一直派特務在監視他，讓他不敢對身邊任何人發表政治看法。解嚴後，他仍十分低調，因為他「一直不信任國民黨」，直到作家李喬對他說「你就是歷史的見證，不能不吭聲」，才讓他漸漸卸下心防，寫下自己一生的經歷，痛訴國民黨的專制腐敗，也寫出台灣人面對強權的悲哀。

鍾逸人現住在彰化縣北斗鎮，深居簡出，他已完成《辛酸六十年》等三部曲著作，以及描寫老戰友的《此心不沉》一書，為歷史留下證據。