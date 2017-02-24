今開聽證會 救國團嗆太倉促 黨產會：僅調查一環
聽證前夕 救國團先隔空開火
〔記者陳鈺馥、楊綿傑、楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今將召開聽證會，調查救國團是否為曾受國民黨實質控制，且以非相當對價轉讓，脫離國民黨掌控的附隨組織。雙方昨日先行隔空過招，救國團不滿質疑聽證程序太倉促；黨產會則駁斥，強調聽證只是調查程序一環，後續不排除再加開一場。
救國團昨下午由秘書處視察陳家秀、研發會副執行長鄭斐文及律師召開記者會，批評聽證會違反正常法律程序，指十六日收到黨產會調查報告，十八日至黨產會調閱資料，卻要在廿日前提交書面陳述意見書，「這在一般訴訟程序當中，是從未發生過的現象」，救國團曾發函要求延期但未果。此外，不僅內政部等有關單位都尚未提供備查資料，黨產會也拒絕提供任何會議資訊，「如果堅持舉辦，可能未能釐清事實」。
將先聚焦70年代前發展歷程
此次聽證程序要釐清的爭點，包括「救國團自一九五二年十月卅一日成立時起，有無受到國民黨實質控制？」及「救國團是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制？」
黨產會發言人施錦芳表示，今天這場先針對上述爭點，邀請相關歷史學者及證人探討，聽證完後也需進一步釐清。她並說，聽證只是調查程序的一環，黨產會調查至目前階段，是透過聽證讓爭點先聚焦，救國團有任何意見，當場都可提出說明，或提供事證來說明。
黨產會不排除再辦一場聽證
施錦芳強調，「救國團初步調查報告」所有事證的引述有憑有據，救國團可在聽證會上釐清問題，二月底召開救國團聽證會，也不是最近才公布的消息，「聽證只是調查過程一部分，若有需要可補充資料，也不排除再辦一場，來釐清事實。」
針對救國團質疑黨產會未收到內政部資料就要召開聽證，施錦芳也反駁，「聽證會相關資料都已在調查報告上」，聽證會先聚焦在一九七○年代以前救國團的歷史發展，因救國團從一九五二年成立至今，要全部一次釐清非常困難，況且救國團本身提供給黨產會的資料，幾乎都是近幾年的，與這次聽證內容沒那麼相關。
救國團盼自清 寄來大批財報
據悉，救國團不滿遭查，日前竟將大批財報資料，一箱箱寄至黨產會，盼藉此自清，但當中多是近年的資料，與黨產會的調查焦點關係不大。
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