捲弊案被搜索》新北市地政副局長跳樓 遺書：我沒拿錢

2017-02-23

〔記者陳慰慈、黃欣柏、鄭淑婷、何玉華／綜合報導〕新北市地政局副局長王聖文因捲入一起建商行賄疑案，前天一大早桃園住處遭檢廉搜索，不料他當天下午三點多，留下一紙寫有「我沒有拿某某某、某某某的錢」的遺書後，就從住處跳樓輕生，震驚各界。

晶鑽建設 遭檢舉行賄公務員

檢廉接獲檢舉，晶鑽建設股份有限公司二○一○至二○一五年間，於申請建案執照及土地重劃區案過程中，涉嫌行賄雙北公務員，任職新北市地政局的王聖文、台北市都發局及建管處兩位公務員也被捲入，新北地檢署前（廿一）日指揮廉政署展開搜索、約談等行動，涉案的晶鑽建設實際負責人李嘉詳昨在訊後被收押；據悉，王聖文遺書中的「某某某」之一就是李嘉詳。

王聖文 被列他字案貪污被告

據了解，檢廉調查王聖文與建商間疑有金錢往來，將他列為他字案貪污被告，前天趁王上班前，赴其桃園市桃園區的住家搜索。新北市地政局主任秘書黃國峰證實，王聖文是在前天上午七點以電話臨時請假。

檢方昨表示，搜索時王與其妻均在場，王態度配合，現場扣得一箱證物，搜索完，王還送廉政官下樓。對王當天下午跳樓輕生，檢方表示遺憾；檢方強調，當天並未約談王與其妻，而王是否涉及不法？偵辦中無法對外說明。

檢警調查，王聖文前天下午似乎刻意支開妻子，要妻子先到醫院看診，隨後再前往會合，不料他卻在妻子外出後，於下午三點多自八樓住處陽台跳下，墜落社區旁巷子，有路人目睹急忙借電話報案，救護人員趕到時，發現他已無生命跡象，送往桃園榮民醫院急救仍告不治。

據指出，王聖文在臥房留下一封簡單遺書，向家人說對不起、連累大家，並寫著「我保證絕對沒有拿某某某、某某某的錢」，由於事涉敏感，檢警拒絕透露遺書中點出的兩人姓名，但也據此推定，王聖文跳樓輕生的原因，與住家被搜索有關。

檢舉人沒提及王 也沒提金額

廉政署於二○一四年間接獲此匿名檢舉收賄疑案，指晶鑽建設於新北新泰塭仔圳、金山、新店中央新村北側等重劃區開發案，以及北市內湖工業區新湖路一棟八層樓建案中行賄，檢舉人並未提及王聖文，也沒提到涉案金額。

廉政署報請新北檢指揮偵辦後，新北檢前天展開搜索、約談，除搜索涉案公務員住處外，也至新北市地政局及台北市建管處調閱相關卷證資料；約談到案的有李嘉詳、晶鑽工地主管、跑照人員等九人，昨天凌晨訊後依涉犯貪污治罪條例等罪，罪嫌重大，有串證之虞，向法院聲押禁見李男獲准，其他五人以一到五萬元不等金額交保，另三名證人請回。

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