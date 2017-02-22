退將反年改 立委批怎麼有臉自比八百壯士
軍系團體在立法院前抗議
〔記者陳鈺馥、涂鉅旻、施曉光、呂伊萱／台北報導〕不滿政府推動年金改革，由部分退役軍人團體發起的「八百壯士捍衛權益行動」，昨在立法院前抗議，揚言政府若要強硬修法，將效法當年「上海保衛戰」，在國會進行長期抗戰；民進黨立委王定宇痛批，為了自己的錢犧牲國家財政，「怎麼有臉自比八百壯士？」
國防部呼籲退役袍澤冷靜
國防部發言人陳中吉昨則表示，國防部已聽到訴求，籲請大家冷靜以對，軍人年金改革草案仍在規劃協商中，就是要保障退役袍澤、眷屬、在役官兵的權益。由於軍人服役特性，國防部爭取到軍人和公、教、勞脫鉤處理，後續還會積極用感同身受的態度，繼續溝通協調，爭取最大權益，殫精竭慮，讓大家在年金改革上達成共識。
郝龍斌、吳敦義到場探視
參與活動的退役軍人昨呼著口號、繞行立法院抗議年金改革，國民黨黃復興黨部也動員參與，包含國民黨主席參選人郝龍斌、吳敦義、黃復興黨部主委金恩慶、立院國民黨團總召廖國棟等人也到場支持、探視。
行動指揮官、退役中將吳其樑質疑，「這個政府有事軍人幹、沒事幹軍人！」他呼籲全國軍系趕緊響應，參加立院前「八年抗戰」，也要求現役軍士官看清情勢，對行動確實表達支持。
吳其樑指出，「八百壯士」行動分三階段，一個月內沒達成目標，推進至第二階段的三個月，「當年上海保衛戰、死守四行倉庫即是三個月」，遠程目標為長期抗戰，絕對反對大砍軍人年金。
據了解，從昨起一個月，軍系相關團體排班輪值，搭帳棚徹夜留守、「埋鍋造飯」，並於每日上午十一點、下午四點半集結繞行立院抗議，退役上將夏瀛洲則登記二二八當日輪值。
去年曾至對岸聆聽中國領導人習近平談話的退役中將吳斯懷昨表示，不要在那挑釁說「看我們能撐多久」，軍人幾十年來保護國家，絕對對得起中華民國，「把軍人砍成這樣是動搖國本！」
王定宇：臉皮槍砲打不穿
吳斯懷認為，年改方案是「文革式」改革，連考試委員都出聲質疑，難道考委的話還不夠專業？難道都是他們這些所謂的「老米蟲」在那喊冤！屆時「不合法版本」出來，或強行送立院審議，一定會有相對應行動。
立委王定宇則痛批，這是為了自己利益的「現代荒謬版八百壯士！」政府去年就宣佈軍人與公教脫鉤，「是在亂三小朋友？」
王並說，八百壯士是「為了國家存續，犧牲自己」，失德退將是「為了自己的錢，犧牲國家財政」，怎麼有臉自比八百壯士？有退將跑到中國聽習近平演說，跑回台灣力保逾十萬的月退金，不僅對不起納稅人，臉皮更是槍砲打不穿。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 新任交大大隊長 六都最年輕
- 自由談》記得我們有約
- 巴西中西部乾旱嚴重 首都將輪流停水
- 曾谷涵／餵狗
- 東芝售半導體業務 傳蘋果微軟也有意搶
- 台東原民文創聚落 3設計師進駐
- 〈愛の相親事件簿〉愛就捫心自問 你快樂嗎?
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 超商寄送件 宅配通漲5～10元
- 南投燈會金雞主燈 出借高雄展出
- 修一例一休？ 林揆︰是企業的期待
- 亞非4國鬧饑荒 140萬饑童恐等死
- 彰化土雞場染H5N2 撲殺逾2萬隻
- 228檔案 陳儀向蔣請兵電文曝光
- 周子愉踢爆鹿晗違法被記過 人本怒告華岡校長
- 脫北者擁立兄長 逼急金正恩
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 黃明志出賣Matzka 金曲獎狂窺天后
- 山川琉璃吊橋 最快3/1雙向進出
- 證券行情表、證券表格
- 台幣小升1.1分
- 賴慈芸辦案 破解翻譯懸案
- 國民黨企業工會嗆「洪嫌選黨主席票太多」
- 中小學教師演講費傳被砍 人事總處：未定案
- 大溪農會倉庫 擬打造展演中心
- 過年囂張開槍 殯葬5煞被掃
- 12公分刀疤浮腫淡化 10年前沒認出父屍
- 黃思婷心靈法會獻唱 印度出家圓夢
- 閒置20年 黃金海岸船屋要招商了
- 南韓鮮肉梁世宗 笑納台味藍白拖
- 金山慈護宮 今起不再是古蹟
- 狗主角爆衝墜河 郭美美嚇傻淚崩
- 仲介代理孕母 賺三百萬被訴
- 攀王永慶女婿名聲 假緬甸代表詐財被訴
- 歐元區經濟報喜 德法股市收紅
- 王治平搖滾柔情 唱酬捐慈善
- 彭斯提醒北約付錢「美國快沒耐性」
標題：退將反年改 立委批怎麼有臉自比八百壯士
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email