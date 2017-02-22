退將反年改 立委批怎麼有臉自比八百壯士

2017-02-22

軍系團體在立法院前抗議

〔記者陳鈺馥、涂鉅旻、施曉光、呂伊萱／台北報導〕不滿政府推動年金改革，由部分退役軍人團體發起的「八百壯士捍衛權益行動」，昨在立法院前抗議，揚言政府若要強硬修法，將效法當年「上海保衛戰」，在國會進行長期抗戰；民進黨立委王定宇痛批，為了自己的錢犧牲國家財政，「怎麼有臉自比八百壯士？」

國防部呼籲退役袍澤冷靜

國防部發言人陳中吉昨則表示，國防部已聽到訴求，籲請大家冷靜以對，軍人年金改革草案仍在規劃協商中，就是要保障退役袍澤、眷屬、在役官兵的權益。由於軍人服役特性，國防部爭取到軍人和公、教、勞脫鉤處理，後續還會積極用感同身受的態度，繼續溝通協調，爭取最大權益，殫精竭慮，讓大家在年金改革上達成共識。

郝龍斌、吳敦義到場探視

參與活動的退役軍人昨呼著口號、繞行立法院抗議年金改革，國民黨黃復興黨部也動員參與，包含國民黨主席參選人郝龍斌、吳敦義、黃復興黨部主委金恩慶、立院國民黨團總召廖國棟等人也到場支持、探視。

行動指揮官、退役中將吳其樑質疑，「這個政府有事軍人幹、沒事幹軍人！」他呼籲全國軍系趕緊響應，參加立院前「八年抗戰」，也要求現役軍士官看清情勢，對行動確實表達支持。

吳其樑指出，「八百壯士」行動分三階段，一個月內沒達成目標，推進至第二階段的三個月，「當年上海保衛戰、死守四行倉庫即是三個月」，遠程目標為長期抗戰，絕對反對大砍軍人年金。

據了解，從昨起一個月，軍系相關團體排班輪值，搭帳棚徹夜留守、「埋鍋造飯」，並於每日上午十一點、下午四點半集結繞行立院抗議，退役上將夏瀛洲則登記二二八當日輪值。

去年曾至對岸聆聽中國領導人習近平談話的退役中將吳斯懷昨表示，不要在那挑釁說「看我們能撐多久」，軍人幾十年來保護國家，絕對對得起中華民國，「把軍人砍成這樣是動搖國本！」

王定宇：臉皮槍砲打不穿

吳斯懷認為，年改方案是「文革式」改革，連考試委員都出聲質疑，難道考委的話還不夠專業？難道都是他們這些所謂的「老米蟲」在那喊冤！屆時「不合法版本」出來，或強行送立院審議，一定會有相對應行動。

立委王定宇則痛批，這是為了自己利益的「現代荒謬版八百壯士！」政府去年就宣佈軍人與公教脫鉤，「是在亂三小朋友？」

王並說，八百壯士是「為了國家存續，犧牲自己」，失德退將是「為了自己的錢，犧牲國家財政」，怎麼有臉自比八百壯士？有退將跑到中國聽習近平演說，跑回台灣力保逾十萬的月退金，不僅對不起納稅人，臉皮更是槍砲打不穿。