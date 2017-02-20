二二八特展 重現30年前遊行場景

2017-02-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕二二八事件七十週年將屆，二二八紀念基金會與二二八國家紀念管策劃「二二八平反與轉型正義特展」昨天舉辦開幕茶會。鄭南榕遺孀、前總統府秘書長葉菊蘭致詞強調，沒有懲兇、沒有徹底公布真相，就沒有轉型正義；雖很多檔案已陸續揭露，但仍有許多真相等待被挖掘。

葉菊蘭：仍有真相待揭露

開幕茶會也重現一九八七年由二二八和平日促進會所發起第一場在台南的遊行場景，當年發起人黃昭凱、林宗正、鄭南榕一字排開，但由葉菊蘭站在已逝的鄭南榕位置上。展區並有復刻版的遊行旗幟、手舉標語牌，讓參觀民眾可以體驗當年上街頭的場景。

葉菊蘭表示，一九八六年的五一九要求解嚴運動，是轉型正義第一槍，而一九八七年鄭南榕等人成立民間的二二八和平日促進會，則是台灣轉型正義的第二槍；轉型正義除了黨產不公要處理外，二二八事件前後的相關資料，也應陸續公布，雖然二二八已平反，家屬得到賠償，基金會也成立，「但真相是否完全揭露？名單是否真正完整？有沒有名單之外沒出現的名單？」