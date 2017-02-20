工商團體一例一休調查 全民皆輸成真
七成人事成本增 近半考慮漲價
〔記者卓怡君、鍾麗華／台北報導〕工總、商總等七大工商團體昨公布「一例一休對產業影響問卷調查結果」，證明企業因一例一休確實考慮調漲與出走；對此工總秘書長蔡練生警告，衝擊已經發酵，工總及其他工商團體的擔心全都成真了，就算外銷企業無法調漲產品價格，也會凍漲薪資、減少獎金，勞工所得將因此減少，服務業也因時間縮短影響品質，一例一休這個造成「全民皆輸」的政策，政府要盡快調整，不能等到半年後，否則傷害會越來越大。
商總理事長賴正鎰表示，因一例一休，全台灣想加班增加收入養家的勞工不能加班，都要翻臉了；工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻則說，產業界對一例一休上路「反應很激烈」，一定會把問卷調查結果及建言提供政府了解，現在南部很多勞工不滿無法加班、收入減少，一例一休再不調整相關規定，政府美意真的會翻盤，他下週將跟新任勞動部長林美珠討論相關調整事項。
對秦嘉鴻指出，總統蔡英文有指示要做調整；總統府表示，關於產業界的意見，政府部門會持續關注並了解相關的建議。
超過五成加班減 勞工也都不爽
根據該項調查，因一例一休，七十二．八％企業每年增加三％以上的人事成本，造成六十七．四％企業排班困擾，更有四十六．三％企業考慮調整產品或服務價格，另有三十五．九％企業準備以「生產線外移」、「轉單」、「歇業」及「加速自動化」做為因應。
調查結果送政府 呼籲儘快調整
因一例一休造成加班費增加，五十一．三％企業限制員工休息日加班，有二十四．四％企業採新增臨時、短期或派遣人力因應，十五．六％採外包，八．八％縮短休息日營業時間；另雖現行加班總工時為每月四十六小時，但受訪企業一般希望每月加班總工時為六十小時至六十六小時，亦即比現行規定再加十四至二十小時，以因應急單及旺季之訂單需求。
蔡練生強調，一例一休，全民皆輸，勞資雙方、消費者全都受到影響，衝擊面太大了，政府應該盡早檢討修正。
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