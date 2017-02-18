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拚年金改革 民進黨團搶司委會兩席召委

2017-02-18

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院新會期昨日開議，並將在今日確認各黨團參與委員會之席次。為宣示力拚年金改革的決心，立法院民進黨團決定，司法及法制委員會的席次將從八人擴增至十人，盼能囊括兩席召委。

國民黨團總召廖國棟也表示，會在司委會部署重兵，是否能爭取到召委就要看籤運與合作對象。

立院各委員會組織法明定，各委員會席次在十三席至十五席之間。年金改革法案雖涉及司法及法制、教育及文化、外交及國防、社福及衛環等四委員會，但第一重鎮仍被認為是司委會（主要審查公務員相關年改法案）。

民進黨立委段宜康指出，司委會之前共有十三席，民進黨團僅占八席，要靠友黨支持才有第二席召委的抽籤機會；若能擴編到九席，就多了一點抽籤的機會，黨團總召柯建銘加碼表示，那就不如增加到十席。爭取黨團幹事長的劉櫂豪與葉宜津則當場表態，無論是否擔任幹事長，都願意前往司委會。

柯建銘接著指出，經濟、交通、衛環委員會仍都擠破頭。對於不分區立委蔡培慧爭取以專業保障名額續留經濟委員會，他強調，就算是經濟博士也沒有非經委會不去的道理，政治才是立委的專業，現在是政府推動改革的非常時期，大家應全力配合。

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  • 民進黨團總召柯建銘對黨籍立委表示，現在是政府推動改革的非常時期，大家應全力配合。（資料照）

    民進黨團總召柯建銘對黨籍立委表示，現在是政府推動改革的非常時期，大家應全力配合。（資料照）

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相關關鍵字： 召委 年金改革 柯建銘 民進黨團
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