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冷眼集》又在投四壞保送了

2017-02-17

記者鄒景雯／特稿

一支打擊率堪憂的球隊上場，原本讓廣大觀眾大冒冷汗，最爆冷的情況就是，對面投手丘上的竟頻頻擲出四壞球，不斷自動保送上壘。國民黨人昨天在所謂公教軍警退休人員聯合總會上的表現，正是此等蹩腳投手的再添一筆。

怎麼這樣說呢？照理，年金改革這個議題佔了天時地利人和，應該是一次可以速戰速決的賽局，被民進黨政府拖到延長賽，好似沒完沒了，球迷累到想要離場之際，國民黨這時居然配合「內應」，鼓動現職軍公教人員要「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，這不就正是：非但控球崩潰，還朝著自己的隊友丟泥巴！

國民黨污穢軍公教，是不可思議的發展，因為，過去八個月的年金改革討論過程，不少人期許蔡英文政府可以藉由透明理性的程序，來凝聚絕大多數，因此對於執政團隊不時出現激越言論，標籤行動，可能升高對立，寧靜改革無望，不免產生諸多看法；對於空有國會多數，年改卻無法及時收拾戰場，任令戰線蔓延，更是搖頭不耐。首長民調低迷，與改革不決，不會毫無關係。

這個時刻，國民黨如果真為軍公教著想，應當努力提出人口數據，透過精算，提出對案、提出更能兼顧權益與現實的主張，一方面確保年金的財務穩定，一方面透過政策辯論展示專業優勢，如果有的話，好好把他們口中搞階級鬥爭的民進黨給三振出局。

然而，這麼長的時間，國民黨什麼都沒做，只想把束之高閣多年的關中版拿出來湊數，敷衍軍公教。這不打緊，現在竟然還要利用軍公教，要求組成八百壯士，人家八百壯士是死守掩護撤退，而今之八百壯士則要捍衛個人口糧，這光景傳到對岸去，不怕把老共的假牙笑掉嗎？

如此惡整，民進黨就算打擊率再差，只要不出棒，還是可以輕鬆上壘、連連得分。

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  • 國民黨這時居然配合「內應」，鼓動現職軍公教人員要「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」。（記者廖振輝攝）

    國民黨這時居然配合「內應」，鼓動現職軍公教人員要「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 公教軍警退休人員聯合總會 國民黨 年金改革 民進黨
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